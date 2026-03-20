Khoa Ngô rực sáng giúp CA TP.HCM đánh bại Đồng Nai vào bán kết Cúp Quốc gia Bàn thắng duy nhất từ chấm 11m của tiền đạo Việt kiều Khoa Ngô giúp CA TP.HCM vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0 trong trận tứ kết đầy kịch tính tại sân Thống Nhất.

Tiền đạo Việt kiều Khoa Ngô đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB CA TP.HCM đánh bại Đồng Nai với tỷ số 1-0 tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 tối 20/3. Trận đấu trên sân Thống Nhất diễn ra với kịch bản nghẹt thở, bao gồm sự can thiệp từ công nghệ VAR và một tấm thẻ đỏ trực tiếp làm thay đổi cục diện hoàn toàn.

Khoa Ngô giúp CLB CA TP.HCM có chiến thắng quan trọng trước đối thủ ở hạng dưới.

Sự bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên

Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu hiện thực hóa tham vọng giành huy chương. Tuy nhiên, Đồng Nai dù bị đánh giá thấp hơn đã nhập cuộc đầy tự tin bằng lối chơi áp sát tầm cao. Các học trò của HLV Việt Thắng không ngần ngại va chạm ngay từ khu vực giữa sân, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Điểm nhấn trong hiệp một lại nằm ở những pha va chạm quyết liệt dẫn đến chấn thương. Lee Williams bên phía đội chủ nhà phải nhờ đến sự chăm sóc y tế với vết thương ở vùng đầu, trong khi Văn Sơn của Đồng Nai buộc phải rời sân sớm từ phút 34.

Dù nỗ lực gia tăng sức ép vào cuối hiệp, các chân sút như Đinh Thanh Bình hay Tiến Linh vẫn không thể khuất phục được sự xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Tấn Trường. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Bước ngoặt từ VAR và dấu ấn của Khoa Ngô

Sang hiệp hai, sự hiện diện của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô bên hành lang cánh trái bắt đầu tạo nên những đột biến rõ rệt. Với tốc độ và khả năng càn lướt, anh liên tục khiến hàng thủ Đồng Nai phải vất vả chống đỡ. Bước ngoặt thực sự của trận đấu đến ở phút 71 khi Khoa Ngô thực hiện pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa và bị trung vệ Tấn Sinh phạm lỗi.

Tấm thẻ đỏ của Tấn Sinh đã là bước ngoặt của trận đấu.

Sau hơn 3 phút tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho CA TP.HCM hưởng quả phạt đền. Nghiệt ngã hơn cho đội khách khi Tấn Sinh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Đồng Nai rơi vào thế thiếu người. Trên chấm 11m ở phút 76, Khoa Ngô lạnh lùng dứt điểm chính xác để mở tỷ số trận đấu.

Nỗ lực muộn màng của Đồng Nai

Trong khoảng thời gian còn lại, dù rất nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ, nhưng việc thiếu người khiến các đợt tấn công của Đồng Nai dễ dàng bị bẻ gãy. Ngoại binh Alex Sandro hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đội chủ sân Thống Nhất.

Về phía CA TP.HCM, Tiến Linh suýt chút nữa đã có thể chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi nếu cú dứt điểm ở phút bù giờ đi chính xác hơn. Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia mùa này.