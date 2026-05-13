Khoa Ngo và Patrik Lê Giang chính thức có quốc tịch Việt Nam Sáng 13/5, bộ đôi trụ cột của CLB Công an TP.HCM đã nhận quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia và giải bài toán nhân sự cho câu lạc bộ chủ quản.

Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận thông tin quan trọng khi tài năng trẻ Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngo) và thủ môn Patrik Lê Giang chính thức nhận quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam vào sáng ngày 13/5. Sự kiện này không chỉ giúp CLB Công an TP.HCM tối ưu hóa đội hình mà còn mang đến những lựa chọn chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Cột mốc quan trọng tại TP.HCM

Tại buổi lễ trang trọng được tổ chức tại TP.HCM, Sở Tư pháp TP.HCM đã đại diện trao quyết định của Chủ tịch nước công nhận quốc tịch Việt Nam cho Ngô Đăng Khoa và Patrik Lê Giang. Cả hai hiện là những nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của CLB Công an TP.HCM tại mùa giải V.League 2025/26.

Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cho phép bộ đôi này thi đấu với tư cách nội binh. Điều này giúp đội bóng ngành Công an có thêm ưu thế lớn trong việc đăng ký và sử dụng các ngoại binh khác, từ đó gia tăng sức mạnh tổng thể trong cuộc đua vô địch giải quốc nội.

Khoa Ngo - Tài năng triển vọng từ Australia

Trong số hai cầu thủ vừa nhập tịch, sự chú ý đổ dồn vào tiền đạo trẻ Ngô Đăng Khoa. Sinh năm 2006 và mang hai dòng máu Việt Nam - Australia, Khoa Ngo gia nhập CLB Công an TP.HCM theo dạng cho mượn từ đội bóng danh tiếng Perth Glory vào đầu năm 2026. Anh nhanh chóng trở thành hiện tượng của giải đấu nhờ lối chơi hiện đại và hiệu quả.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m65, cầu thủ này lại gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ tốc độ bùng nổ, nền tảng thể lực bền bỉ và khả năng xử lý bóng tinh tế trong không gian hẹp. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025/26, Khoa Ngo đã đóng góp 4 bàn thắng tại đấu trường V.League và Cúp Quốc gia. Trang tin ASEAN FOOTBALL thậm chí đã dành nhiều lời khen ngợi, mô tả anh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Cơ hội tại các cấp độ Đội tuyển Quốc gia

Với việc chính thức sở hữu quốc tịch, Khoa Ngo đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi liên đoàn bóng đá để đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Với tiềm năng phát triển và phong độ ổn định, anh được dự báo sẽ sớm góp mặt trong đội hình U22 hoặc U23 Việt Nam cho các chiến dịch quốc tế sắp tới.

Sự bổ sung từ nguồn lực Việt kiều chất lượng như Khoa Ngo và Patrik Lê Giang được xem là bước đi chiến lược của bóng đá Việt Nam. Điều này không chỉ giúp tăng cường chiều sâu đội hình mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nội trên hành trình chinh phục các mục tiêu tại châu lục.