Khoảng 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga bị đình trệ, tương đương 2 triệu thùng mỗi ngày Các cuộc tấn công hạ tầng và việc bắt giữ tàu chở dầu đã khiến 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga bị gián đoạn, gây áp lực lớn khi giá dầu thế giới vượt 100 USD.

Theo dữ liệu thị trường từ Reuters tính đến ngày 25/3, khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 40% tổng công suất xuất khẩu của Nga, đã bị gián đoạn. Đây được đánh giá là đợt gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới này. Sự cố diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu đã vượt mốc 100 USD/thùng do những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Các điểm nghẽn chính trong mạng lưới xuất khẩu dầu thô

Dầu mỏ đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế trị giá khoảng 2.600 tỷ USD của Nga. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho thấy lượng dầu xuất khẩu đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng tại các cửa ngõ chiến lược phía Tây. Cụ thể, các cảng Primorsk, Ust-Luga và tuyến đường ống Druzhba - vốn là mạch máu vận chuyển dầu qua Ukraine tới Hungary và Slovakia - hiện đang chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Đáng chú ý, cảng Novorossiysk với công suất thiết kế lên tới 700.000 thùng/ngày hiện đang phải hoạt động dưới mức tiềm năng do những thiệt hại từ các đợt tấn công hạ tầng gần đây. Ngoài ra, việc các tàu chở dầu liên quan đến Nga bị bắt giữ tại khu vực châu Âu đã khiến sản lượng xuất khẩu từ vùng Bắc Cực qua cảng Murmansk sụt giảm thêm khoảng 300.000 thùng/ngày.

Nỗ lực chuyển hướng sang thị trường châu Á

Trong bối cảnh các tuyến xuất khẩu truyền thống sang phương Tây gặp trở ngại, Nga buộc phải đẩy mạnh chuyển hướng dòng chảy năng lượng sang thị trường châu Á. Tuy nhiên, giới giao dịch nhận định năng lực vận tải theo hướng này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể bù đắp hoàn toàn lượng thiếu hụt.

Hiện tại, Nga vẫn duy trì được lưu lượng ổn định khoảng 1,9 triệu thùng/ngày thông qua các tuyến chính như đường ống Skovorodino-Mohe, Atasu-Alashankou sang Trung Quốc và xuất khẩu dầu ESPO Blend qua cảng Kozmino. Bên cạnh đó, các dự án tại Sakhalin vẫn đóng góp khoảng 250.000 thùng/ngày và các nhà máy lọc dầu tại Belarus tiếp tục tiếp nhận khoảng 300.000 thùng/ngày từ nguồn cung của Nga.