Khoảnh khắc Hoa hậu Khánh Vân hội ngộ Thanh Thủy và lời khen khiến đàn em bối rối Hoa hậu Khánh Vân và Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi hội ngộ tại sự kiện, trao nhau cái ôm tình cảm cùng lời khen chân thành khiến đối phương ngượng ngùng.

Hoa hậu Khánh Vân và Hoa hậu Thanh Thủy vừa có cuộc hội ngộ thân mật khi cùng tham gia một lịch trình công việc. Xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, hai người đẹp thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng nhờ những tương tác tự nhiên và tình cảm ở khu vực hậu trường.

Màn hội ngộ tình cảm và lời khen chân thành tại sự kiện

Ngay khi nhận ra đàn chị từ xa, Thanh Thủy đã chủ động tiến đến chào hỏi. Cả hai nhanh chóng trao nhau cái ôm nồng thắm, xóa tan khoảng cách sau thời gian bận rộn với các dự án cá nhân.

Khánh Vân và Thanh Thủy thể hiện sự vui vẻ khi gặp nhau tại sự kiện.

Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện, Khánh Vân dành lời khen ngợi đàn em "xinh như búp bê". Lời nhận xét chân thành khiến nàng hậu sinh năm 2002 tỏ ra bối rối và mỉm cười ngại ngùng. Khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng được ghi lại và lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh gắn kết giữa các người đẹp trong showbiz

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo thu hút, cả Khánh Vân và Thanh Thủy đều nhận được sự yêu mến nhờ phong thái thân thiện, cởi mở mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Hai người đẹp luôn mang tới năng lượng tích cực và nhiệt tình tương tác cùng đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Khánh Vân từng đến ủng hộ Thanh Thủy trong một sự kiện quan trọng.

Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết giữa các hoa hậu Việt Nam đang trở thành hình ảnh quen thuộc trong làng giải trí. Thay vì vướng vào những đồn đoán cạnh tranh hay bị đặt lên bàn cân so sánh, nhiều đại diện nhan sắc lựa chọn sự gắn kết, sẵn sàng chia sẻ và cổ vũ nhau trong công việc.

Khánh Vân duy trì mối quan hệ gắn bó với nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí.

Những cử chỉ tinh tế như cái ôm ấm áp, lời khen chân thành hay sự xuất hiện ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện đã thể hiện tinh thần tôn trọng và tình cảm gắn bó giữa các người đẹp Việt.