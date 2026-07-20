Khoảnh khắc hy hữu tại chung kết World Cup 2026: Trọng tài xịt bọt vào mặt Alex Baena Trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey chứng kiến sự cố hy hữu khi trọng tài Slavko Vincic xịt bọt vào mặt Alex Baena, trước khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0.

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra tại New Jersey vào rạng sáng ngày 20/07 (giờ Việt Nam) không chỉ để lại dấu ấn bởi sự kịch tính của bóng đá đỉnh cao, mà còn bởi một tình huống dở khóc dở cười ngay trên sân cỏ. Trọng tài chính Slavko Vincic, người cầm cân nảy mực cho trận cầu quan trọng nhất hành tinh, đã vô tình trở thành tâm điểm của một sự cố hy hữu liên quan đến bình xịt tự hủy.

Sự cố hy hữu trong thời điểm căng thẳng

Tình huống diễn ra ở hiệp hai, ngay sau khi ông Vincic thổi phạt cho đội tuyển Tây Ban Nha trong một pha tranh chấp với Argentina. Khi đang cố gắng rút bình xịt từ túi sau để đánh dấu vị trí đá phạt theo đúng quy định, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra. Thay vì hướng xuống mặt cỏ, vòi xịt đã bắn thẳng một lớp bọt trắng xóa vào mặt Alex Baena, tiền vệ của Tây Ban Nha đang đứng ngay phía sau.

Vincic vô tình xịt bọt vào mặt Baena. (Ảnh: Getty Images)

Khoảnh khắc này khiến cả sân vận động New Jersey và hàng triệu khán giả truyền hình ngỡ ngàng. Alex Baena hoàn toàn bị bất ngờ và phải mất vài giây để làm sạch lớp bọt trên mặt. May mắn thay, hỗn hợp này chỉ là khí và nước tự hủy nên không gây ra bất kỳ chấn thương hay kích ứng nào cho ngôi sao của La Roja. Baena sau đó vẫn tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực cho đến phút 75 trước khi nhường chỗ cho Nico Williams.

Dấu ấn chuyên môn và những quyết định gây tranh cãi

Bên cạnh sự cố hài hước này, công tác trọng tài của ông Slavko Vincic trong trận chung kết cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trước khi bóng lăn, người hâm mộ Argentina đã bày tỏ sự lo ngại khi vị trọng tài người Slovenia này từng cầm còi trong trận thua sốc của Messi và các đồng đội trước Saudi Arabia tại World Cup 2022.

Về mặt chiến thuật, trận đấu diễn ra vô cùng chặt chẽ khi cả Tây Ban Nha và Argentina đều ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến trong thời gian bù giờ của hiệp hai. Ông Vincic đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Enzo Fernandez bên phía Argentina sau một pha vào bóng nguy hiểm. Quyết định quyết đoán này đã giúp Tây Ban Nha bảo toàn thành công lợi thế dẫn trước mong manh.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Tây Ban Nha Argentina Tỷ số 1 0 Số thẻ đỏ 0 1 Thay người tiêu biểu Nico Williams (75') -

Dù gặp phải sự cố ngượng ngùng với bình xịt, Slavko Vincic vẫn hoàn thành nhiệm vụ điều khiển trận đấu về đích an toàn. Chiến thắng 1-0 tối thiểu đã giúp Tây Ban Nha chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới, khép lại một hành trình đầy cảm xúc tại giải đấu năm 2026. Đối với cá nhân Alex Baena, chức vô địch này chắc chắn sẽ đi kèm với một kỷ niệm khó quên về "món quà" bất ngờ từ vị trọng tài chính.