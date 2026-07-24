Khoảnh khắc tinh tế của Thiên Ân và Kỳ Duyên tại Miss Grand Vietnam 2026 Đoạn video ghi lại những cử chỉ quan tâm, che mưa chu đáo giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tại hậu trường Miss Grand Vietnam 2026 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong một hoạt động mới nhất thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cùng nhau đảm nhận vị trí giám khảo. Xuất hiện tại sự kiện với trang phục thanh lịch, cả hai ghi điểm bởi thái độ làm việc tập trung, nghiêm túc theo dõi phần thể hiện của các thí sinh. Bên cạnh hình ảnh chuyên nghiệp trên ghế nóng, khoảnh khắc quan tâm lẫn nhau phía sau hậu trường của hai nàng hậu đã trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả.

Cử chỉ quan tâm tinh tế dưới mưa

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi sự kiện bất ngờ gặp mưa lớn, Đoàn Thiên Ân đã chủ động ôm Kỳ Duyên vào lòng khi cả hai cùng đứng chung dưới một chiếc ô lớn. Hành động chủ động bảo vệ đồng nghiệp giữa thời tiết bất lợi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự tinh tế.

Kỳ Duyên và Thiên Ân chủ động chăm sóc lẫn nhau khi bất ngờ gặp trời mưa lớn.

Ngay sau đó, khi cơn mưa dần ngớt, Kỳ Duyên cũng đáp lại bằng việc chủ động cầm ô che chắn cho Thiên Ân trong quá trình di chuyển sang khu vực khác. Những tương tác tự nhiên, không phô trương này cho thấy sự chăm sóc qua lại đầy chân thành giữa hai người đẹp.

Trước sự chú ý từ dư luận, Kỳ Duyên đã để lại bình luận giải thích thêm về khoảnh khắc này. Cô cho biết Thiên Ân ôm mình đơn giản vì lo lắng phần lưng của cô bị ướt khi đứng sát mép ô. Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng rõ ràng càng khiến người hâm mộ thêm thích thú trước sự thấu hiểu giữa cả hai.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thể hiện sự vui vẻ, thoải mái tương tác với đối phương trong lịch trình công việc mới nhất.

Sự gắn kết phía sau ánh đèn sân khấu

Trong môi trường các cuộc thi sắc đẹp, việc các hoa hậu duy trì tình bạn và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau luôn nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Bên cạnh tính chất cạnh tranh trong công việc, nhiều người đẹp vẫn giữ mối quan hệ khăng khít, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện cũng như trong đời sống thường ngày.

Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Những hành động nhỏ như chia sẻ ô che, hỏi han hay chủ động che chắn nơi đông người tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm thực sự. Việc Kỳ Duyên và Thiên Ân thoải mái thể hiện sự gắn bó tiếp tục tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán giả theo dõi cuộc thi.