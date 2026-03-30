Khuất Văn Khang chấn thương mắt cá, bỏ ngỏ khả năng ra sân trận Việt Nam gặp Malaysia Tiền vệ Khuất Văn Khang vắng mặt trong buổi tập cuối của đội tuyển Việt Nam do chấn thương mắt cá chân, đặt ra bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik trước trận gặp Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận thông tin không vui về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang không thể góp mặt trong buổi tập chiến thuật quan trọng nhất. Sự vắng mặt của ngôi sao thuộc biên chế Thể Công Viettel ngay trước thềm cuộc đối đầu với Malaysia tại sân Thiên Trường đang khiến người hâm mộ và ban huấn luyện lo lắng.

Văn Khang từng là cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam.

Bài toán chấn thương và nỗi lo nơi tuyến giữa

Trong buổi tập chiều tối ngày 29/3, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển đến Nam Định. Đáng chú ý, trong danh sách tập luyện chỉ có sự xuất hiện của 22 trên tổng số 23 cầu thủ. Khuất Văn Khang là trường hợp duy nhất phải ngồi ngoài do gặp vấn đề ở mắt cá chân phải ngay sau chiến thắng trước Bangladesh.

Hiện tại, tiền vệ này đang phải chườm đá để giảm đau dưới sự theo dõi sát sao từ đội ngũ y tế. Dù mức độ nghiêm trọng chưa được công bố chính thức, việc không thể tham gia tập luyện khiến khả năng ra sân của anh trong trận đấu ngày 31/1 tới vẫn còn bỏ ngỏ. Với HLV Kim Sang-sik, đây là một tổn thất đáng kể bởi Văn Khang vốn được xem là "ngòi nổ" quan trọng nhờ lối chơi thông minh và sự đa năng trên sân.

Điểm tựa từ các nhân tố nhập tịch

Dù đối mặt với khó khăn về nhân sự, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn nhận được những tín hiệu lạc quan từ các vị trí khác trên hàng công. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang cho thấy sự hồi phục thần tốc và khẳng định đã sẵn sàng bùng nổ để tìm kiếm bàn thắng vào lưới Malaysia. Đây cũng là mục tiêu mà anh muốn thực hiện để tự tặng quà cho ngày sinh nhật mùng 1/4 sắp tới.

Bên cạnh đó, sự hòa nhập nhanh chóng của cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên cũng mang đến thêm phương án dự phòng chất lượng cho ban huấn luyện. Hoàng Hên từng để lại dấu ấn đậm nét trong trận thắng Bangladesh và hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược nếu Khuất Văn Khang không kịp bình phục thể lực.

Cuộc đối đầu với Malaysia tại Thiên Trường mang ý nghĩa sống còn cho hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đang cần một lực lượng mạnh nhất để thực hiện mục tiêu chiến thắng, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách đầy khó khăn phía trước.