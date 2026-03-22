Khuất Văn Khang quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình Sau khi giúp Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia, tiền vệ Khuất Văn Khang khẳng định sự thận trọng và mục tiêu giành 3 điểm trước đối thủ Malaysia.

Ngay sau khi góp công lớn giúp Thể Công Viettel giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/26, tiền vệ Khuất Văn Khang đã lập tức chuyển trọng tâm sang nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc đối đầu mang tính quyết định sắp tới gặp Malaysia, ngôi sao trẻ này thể hiện quyết tâm chứng minh đẳng cấp của "Chiến binh Sao vàng" trên sân nhà.

Sự thăng hoa từ cấp câu lạc bộ

Khuất Văn Khang đang duy trì phong độ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov. Tại trận tứ kết Cúp Quốc gia vừa qua, Thể Công Viettel đã đánh bại Bắc Ninh FC với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của ngoại binh Lucao ở phút 14. Dù không ghi bàn, Văn Khang vẫn là nhân tố không thể thay thế trong đội hình đội bóng áo lính.

Tiền vệ sinh năm 2003 thi đấu trọn vẹn 90 phút và đóng vai trò "trạm trung chuyển" bóng quan trọng. Khả năng điều tiết lối chơi và những tình huống khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương của anh là chìa khóa giúp Thể Công Viettel kiểm soát thế trận, qua đó ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất giải đấu quốc nội.

Sự thận trọng trước biến động của đối thủ

Kết thúc nhiệm vụ tại CLB, Văn Khang hội quân cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Đáng chú ý, đối thủ của tuyển Việt Nam vừa nhận tin không vui khi bị xử thua 0-3 trong một quyết định gần đây. Tuy nhiên, Khuất Văn Khang cho rằng điều này không làm giảm đi sự nguy hiểm của "Hổ Mã Lai".

"ĐT Malaysia vẫn là một đội bóng rất khó chịu. Dù họ vừa gặp bất lợi về điểm số do bị xử thua, nhưng ở trận đấu cuối cùng của vòng loại, đội bóng nào cũng sẽ cháy hết mình. Chúng ta không được phép chủ quan", tiền vệ 21 tuổi nhấn mạnh về thái độ tiếp cận trận đấu.

Mục tiêu 3 điểm tại chảo lửa Mỹ Đình

Lợi thế lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu này chính là việc được thi đấu trên sân nhà. Đối với các cầu thủ trẻ, sự cổ vũ của khán giả vừa là áp lực, vừa là động lực để bứt phá. Văn Khang khẳng định anh và các đồng đội đã sẵn sàng để cống hiến một trận cầu thuyết phục.

Việc giành trọn 3 điểm trước Malaysia không chỉ mang ý nghĩa khẳng định vị thế mà còn là bước đà quan trọng hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chuyên nghiệp, thế hệ của Khuất Văn Khang đang được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới đầy sức sống cho bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.