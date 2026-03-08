Khuất Văn Khang tỏa sáng, Thể Công Viettel áp sát ngôi đầu sau trận thắng 3-1 Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ Khuất Văn Khang giúp Thể Công Viettel đánh bại Becamex TP.HCM 3-1, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng V-League xuống còn 4 điểm.

Thể Công Viettel tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt tại vòng 15 V-League 2025/26 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Becamex TP.HCM. Nhân vật trung tâm trong thắng lợi của đội bóng áo lính chính là Khuất Văn Khang, người đã có một ngày thi đấu thăng hoa với dấu ấn đậm nét trong các bàn thắng quan trọng.

Khuất Văn Khang tỏa sáng trong màu áo Thể Công Viettel.

Siêu phẩm solo và kịch bản bất ngờ

Trận đấu bùng nổ ngay từ phút thứ 3 khi Khuất Văn Khang tạo nên một siêu phẩm cá nhân. Nhận bóng từ giữa sân, tiền vệ này thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục, ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Tùng Quốc trước khi dứt điểm chân phải hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua sớm, đội chủ sân Becamex TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. May mắn mỉm cười với đoàn quân của HLV Ueno Nobuhiro khi từ quả tạt của Thanh Long bên cánh phải, bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, tạo nên quỹ đạo cầu vồng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Văn Việt.

Bản lĩnh của đội bóng đua vô địch

Dù bị gỡ hòa, Thể Công Viettel vẫn giữ vững thế trận chủ động. Phút cuối hiệp 1, đẳng cấp của Khuất Văn Khang một lần nữa được khẳng định với quả đá phạt góc xoáy cực khó, tạo điều kiện cho ngoại binh Lucas bật cao đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số lên 2-1.

Bước sang hiệp 2, Becamex TP.HCM tung Minh Khoa vào sân nhằm gia tăng sức ép nhưng hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự và tuyến giữa cơ động của đội khách. Phút 80, từ một pha phản công sắc lẹm, Lucas đáp lễ bằng đường chuyền dọn cỗ để Wesley băng lên dứt điểm chéo góc quyết đoán, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

Cục diện bảng xếp hạng V-League

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Thể Công Viettel, giúp họ củng cố vững chắc vị trí nhì bảng với 31 điểm. Quan trọng hơn, kết quả này giúp thầy trò đội bóng áo lính thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu là Công an Hà Nội xuống còn 4 điểm, thổi bùng lên hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Ngược lại, Becamex TP.HCM đang rơi vào tình thế báo động. Trận thua này khiến họ vẫn dậm chân tại chỗ và chỉ còn cách đội cuối bảng 4 điểm, cảm nhận rõ rệt sức nóng của cuộc chiến trụ hạng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.