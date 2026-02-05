Khuất Văn Khang và Công Phương nhận bằng khen Bộ Quốc phòng sau kỳ tích U23 châu Á 2026 Bộ Quốc phòng vinh danh hai tài năng trẻ của Thể Công - Viettel sau đóng góp quan trọng giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng lịch sử tại giải đấu châu lục.

Tại trụ sở Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn, đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng bằng khen cho hai cầu thủ Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương. Đây là sự ghi nhận kịp thời cho những đóng góp xuất sắc của bộ đôi này trong hành trình giành tấm huy chương đồng lịch sử của U23 Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026.

Văn Khang, Công Phương được Bộ quốc phòng vinh danh.

Những con số biết nói từ chiến dịch châu lục

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Khuất Văn Khang, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi gắn kết và kỷ luật. Cá nhân tiền vệ thuộc biên chế Thể Công - Viettel đã có 6 lần ra sân, đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Khả năng điều tiết nhịp độ và bản lĩnh trong các tình huống then chốt của anh là chìa khóa mở ra các đợt tấn công quan trọng cho đội bóng áo đỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Công Phương dù là một trong hai cầu thủ trẻ nhất đội hình, vẫn chứng minh được giá trị chuyên môn cao. Tiền vệ trẻ này đã tích lũy được 183 phút thi đấu quý giá qua 4 trận đấu đầy kịch tính, thể hiện sự chững chạc vượt tuổi trong các pha tranh chấp ở khu vực trung lộ.

Sự tiếp nối của thế hệ vàng mới

Thành công tại giải châu lục vừa qua là sự tiếp nối cho một năm 2025 đầy rực rỡ của cả hai tài năng trẻ. Khuất Văn Khang hiện đang sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể trong lịch sử bóng đá Việt Nam với 4 chức vô địch Đông Nam Á từ cấp độ U15 đến đội tuyển quốc gia, cùng 1 HCV SEA Games. Đặc biệt, đây là lần thứ 3 liên tiếp anh cùng đội tuyển lọt sâu tại vòng chung kết U23 châu Á.

Với Công Phương, tiền vệ này từng ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết U23 Đông Nam Á gặp Indonesia, giúp Việt Nam khẳng định vị thế thống trị khu vực lần thứ 3 liên tiếp. Những thành tích này khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của những cầu thủ được ươm mầm từ môi trường quân đội.

Việc Bộ Quốc phòng tôn vinh kịp thời không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho giá trị đào tạo trẻ của CLB Thể Công - Viettel. Những "hạt mầm" này đang ngày càng hoàn thiện, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà trên bản đồ châu lục trong tương lai.