Khuất Văn Khang và tham vọng đưa tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA Sự thăng tiến lên vị trí 103 thế giới đang trở thành động lực lớn để Khuất Văn Khang cùng đồng đội đặt mục tiêu đánh bại Bangladesh và Malaysia nhằm hiện thực hóa mục tiêu top 100.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái lập cột mốc quan trọng trên bản đồ bóng đá thế giới. Việc vươn lên vị trí thứ 103 trên bảng xếp hạng FIFA ngay trước buổi tập chiều 23/3 đã tạo nên một luồng sinh khí mới, tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước những thử thách quan trọng sắp tới.

Cú hích tinh thần từ bảng xếp hạng FIFA

Đối với các cầu thủ, những con số trên bảng xếp hạng không chỉ là thống kê khô khan mà còn là thước đo cho sự tiến bộ. Tiền vệ Khuất Văn Khang không giấu nổi sự hào hứng khi chia sẻ về cột mốc này. Anh cho rằng đây là nguồn động viên kịp thời trước khi bước vào hai cuộc đối đầu then chốt với Bangladesh và Malaysia.

Khuất Văn Khang quyết tâm cùng Việt Nam cải thiện vị trí trên BXH FIFA.

Tuy nhiên, ngôi sao đang khoác áo Thể Công Viettel cũng rất tỉnh táo khi khẳng định mục tiêu tối thượng không chỉ nằm ở thứ hạng. "Đội cần phải cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích trên BXH, nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là giành chiến thắng ở từng trận đấu", Văn Khang nhấn mạnh về tư duy thực dụng cần thiết trong bóng đá đỉnh cao.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt và những làn gió mới

Dưới triều đại của HLV Kim Sang Sik, sự cạnh tranh vị trí đang trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã mang đến những sắc thái mới cho đội hình. Văn Khang, dù là thủ quân U23 Việt Nam và có phong độ ổn định tại CLB, vẫn thừa nhận áp lực phải nỗ lực mỗi ngày để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Đánh giá về các đồng đội mới, Văn Khang cho biết: "Xuân Son và Hoàng Hên là sự bổ sung chất lượng, là những luồng gió mới để tất cả các cầu thủ cùng cạnh tranh và phải cố gắng thật nhiều". Điều này cho thấy sự tích cực trong việc xây dựng một môi trường đội tuyển có tính đào thải và thúc đẩy lẫn nhau.

Thách thức về nhân sự và bài toán điểm rơi phong độ

Dù mục tiêu top 100 đang ở rất gần, tuyển Việt Nam vẫn phải đối mặt với những khó khăn khách quan về lực lượng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định toàn đội cần duy trì sự tập trung tối đa, nhất là khi bài toán nhân sự chưa có lời giải hoàn hảo. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son hiện đang phải tập riêng do chấn thương đùi trái, để lại một khoảng trống đáng lo ngại trên hàng công.

Thêm vào đó, kế hoạch hội quân cũng gặp chút xáo trộn khi nhóm 7 cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN chỉ có thể hội quân vào ngày 24/3. Điều này buộc HLV Kim Sang Sik và các cộng sự phải có những điều chỉnh giáo án linh hoạt, nhằm đảm bảo tất cả các học trò đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất cho chiến dịch chinh phục vị trí trong top 100 thế giới.