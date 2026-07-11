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Thứ Bảy, 11/7/2026, 5:58 (GMT+7)

Khúc tình quê Hà Tĩnh

Khúc tình quê trong trái tim con người Hà Tĩnh là hình ảnh quê hương cùng mái nhà, dòng sông và câu ví, điệu hò…
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