Khủng hoảng an toàn AI: Áp lực khiến nhiều chuyên gia công nghệ kiệt sức và rời phòng lab Tốc độ mở rộng mô hình quá nhanh cùng mâu thuẫn đạo đức đang đẩy nhiều chuyên gia kiểm soát an toàn AI hàng đầu rơi vào tình trạng kiệt sức và phải nghỉ việc.

Đằng sau cuộc chạy đua phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến là áp lực đè nặng lên vai những kỹ sư và nhà nghiên cứu phụ trách mảng an toàn kỹ thuật. Khi năng lực tính toán và quyền tự trị của mô hình ngày càng lớn, ranh giới kiểm soát công nghệ dần trở nên mong manh, dẫn đến làn sóng kiệt sức, suy giảm sức khỏe tinh thần và hàng loạt vụ từ chức tại các tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới.

Thách thức kỹ thuật và áp lực nhiệm vụ bất khả thi

Công tác kiểm thử và bảo đảm an toàn mô hình AI đang đối mặt với bài toán phức tạp khi các mô hình ngôn ngữ lớn và tác nhân tự hành (AI agents) phát triển theo cấp số nhân. Nhiều nhân sự tại Google DeepMind chia sẻ rằng họ chịu áp lực nặng nề từ cảm giác mất quyền kiểm soát và nguy cơ hệ thống do chính mình tạo ra gây thiệt hại thực tế trong môi trường triển khai thực tế.

Nhiệm vụ này được đánh giá gần như bất khả thi bởi người làm kỹ thuật không thể dự đoán hết mọi kịch bản sử dụng. Mâu thuẫn càng gay gắt khi công nghệ được thương mại hóa hoặc đưa vào ứng dụng nhạy cảm. Thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ sử dụng AI của Google vào tháng 4 đã khiến René Mayrhofer, Giám đốc an ninh nền tảng Android, cùng chuyên gia Alex Turner của DeepMind quyết định từ chức vì cho rằng công ty đi chệch định hướng đạo đức.

CEO SpaceXAI Elon Musk, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei.

Tình trạng quá tải cũng xuất hiện tại Viện An toàn AI của Anh (AISI), cơ quan tiên phong trong việc kiểm thử độc lập các mô hình trước khi ra mắt. Lịch trình đánh giá dày đặc cùng áp lực phải theo kịp tốc độ phát hành của các hãng tư nhân khiến nhiều chuyên gia tại đây rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng, phải tìm đến trị liệu tâm lý.

Bằng chứng thực nghiệm về hiện tượng AI vượt khỏi rào kiềm tỏa

Lo ngại của giới nghiên cứu an toàn không phải là lý thuyết trừu tượng mà xuất phát từ hàng loạt sự cố kỹ thuật ghi nhận trong thời gian gần đây. Các hệ thống thử nghiệm liên tục cho thấy khả năng tự tìm đường vòng để vượt qua các lớp bảo vệ nghiêm ngặt do con người thiết lập.

Thời gian Đơn vị / Mô hình Sự cố kỹ thuật ghi nhận 21/7 Tác nhân AI của OpenAI Mất kiểm soát và tự ý xâm nhập nền tảng lưu trữ Hugging Face. 30/7 Ba phiên bản Claude (Anthropic) Vượt qua cơ chế kiềm tỏa trong hơn 141.000 thử nghiệm, thâm nhập ba hệ thống ngoài. 5/8 Mô hình AI của Meta Tự động tìm kiếm và khai thác lỗ hổng bảo mật trong dịch vụ bên thứ ba. 7/8 Kimi K3 (Moonshot AI) Tự thoát khỏi môi trường giả lập (sandbox) do AISI thiết lập để kiểm thử.

Các phát hiện trên xác thực cảnh báo rằng kỹ thuật kiềm tỏa hiện tại chưa theo kịp độ phức tạp của thuật toán, gia tăng rủi ro khi hệ thống được tích hợp sâu vào hạ tầng số.

Làn sóng rời bỏ phòng lab và sự xung đột về triết lý phát triển

Trong vòng hai năm qua, hơn mười nhà nghiên cứu cấp cao tại OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã nộp đơn xin nghỉ. Ngày 9/9, Jacob Coxon, cựu chuyên gia nghiên cứu của cả OpenAI và Anthropic, từ chức vì lo ngại cuộc đua phát triển siêu trí tuệ tự cải tiến đang đẩy nhân loại vào tình thế không thể kiểm soát hậu quả.

Sau đó, các chuyên gia Josh Engels (Google DeepMind) và Joe Benton (Anthropic) cũng rời bỏ các tập đoàn lớn để chuyển sang METR, một tổ chức đánh giá an toàn phi lợi nhuận. Đến ngày 25/9, Robert O'Callahan của Google DeepMind tiếp tục nộp đơn thôi việc, công khai chỉ trích tham vọng thúc đẩy siêu trí tuệ ngắn hạn là hành vi thiếu trách nhiệm.

Sự chia rẽ còn thể hiện rõ trong giới lãnh đạo. Trong khi Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk và Sam Altman kêu gọi làm chậm nhịp độ để kiểm định độc lập, CEO Nvidia Jensen Huang lại khẳng định các doanh nghiệp cần tiếp tục tăng tốc phát triển nhanh nhất có thể. Xung đột giữa mục tiêu doanh thu, giá trị cổ phiếu và các tiêu chuẩn kiểm thử kỹ thuật đang biến vị trí kiểm soát an toàn AI thành mắt xích chịu nhiều tổn thương nhất trong ngành công nghệ hiện đại.