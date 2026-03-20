Khủng hoảng bóng đá Malaysia: Chuyên gia kêu gọi giải tán bộ máy quản lý đội tuyển Nhà phê bình Zakaria Rahim gay gắt yêu cầu giải thể bộ máy quản lý Harimau Malaya và sa thải CEO Rob Friend sau cú sốc mất vé dự Asian Cup 2027 để tái thiết toàn diện.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc sau khi đánh mất cơ hội tham dự Asian Cup 2027. Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, nhà phê bình thể thao Zakaria Rahim đã đưa ra một đề nghị quyết liệt: giải tán hoàn toàn bộ phận quản lý đội tuyển quốc gia hiện tại để ngăn chặn sự lãng phí và trì trệ.

Sự lãng phí trong bộ máy quản lý lỗi thời

Theo phân tích của Zakaria trên tờ Timesport, sự tồn tại của cơ cấu quản lý Harimau Malaya hiện nay là không còn cần thiết, đặc biệt là sau thất bại tại vòng loại Asian Cup. Ông đánh giá bộ máy này đang vận hành theo cách lỗi thời, kém hiệu quả dù các nhân sự chủ chốt vẫn hưởng mức lương rất cao.

Đáng chú ý, Zakaria nhắm trực diện vào CEO Rob Friend và Phó CEO Stanley Bernard. Ông cho rằng Friend rất hiếm khi xuất hiện tại Malaysia và chưa chứng tỏ được năng lực lãnh đạo tương xứng với vị trí. Trong khi đó, Stanley Bernard cũng thường xuyên né tránh truyền thông trong những giai đoạn đội tuyển gặp khó khăn.

Áp lực đè nặng lên vai huấn luyện viên trưởng

Hệ quả của sự thiếu vắng trách nhiệm từ thượng tầng là HLV trưởng Peter Cklamovski luôn phải một mình đối diện với dư luận. Chiến lược gia này không chỉ lo công tác chuyên môn mà còn phải trực tiếp giải trình các vấn đề hành chính và khủng hoảng của đội bóng thay cho các cấp quản lý cao hơn.

Nhìn nhận về thực trạng này, Zakaria nhấn mạnh: "Không còn những trận đấu lớn nào nữa. Những vị trí hưởng lương cao không còn cần thiết. Hãy đưa Harimau Malaya trở lại dưới quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nơi có thể mang đến những gương mặt mới và tư duy mới".

Lộ trình tái thiết cho mục tiêu World Cup 2030

Thay vì duy trì một cấu trúc cồng kềnh và tốn kém, giới chuyên môn Malaysia kêu gọi FAM cần có cái nhìn thực tế hơn vào bối cảnh hiện tại. Trong giai đoạn tái thiết, việc thắt chặt chi tiêu và dồn lực cho đào tạo trẻ được xem là giải pháp sống còn.

Cụ thể, Malaysia vẫn còn giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7 tới, nhưng mục tiêu xa hơn phải là vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2031. Khoảng thời gian 2 năm tới sẽ là cơ hội vàng để bóng đá nước này thực hiện cuộc thanh lọc toàn diện, xây dựng thế hệ cầu thủ mới thay vì tiếp tục bám víu vào những chiến lược ngắn hạn không hiệu quả.

Việc giải thể bộ máy quản lý cũ không chỉ giúp FAM tiết kiệm ngân sách mà còn là cam kết cho một sự khởi đầu mới minh bạch và quyết liệt hơn, nhằm lấy lại vị thế cho bóng đá Malaysia trên bản đồ khu vực.