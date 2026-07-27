Khủng hoảng hàng thủ đe dọa mùa giải đầu tiên của HLV Andoni Iraola tại Liverpool Chỉ 4 tuần trước mùa giải mới, Liverpool rơi vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, đặt tân HLV Andoni Iraola vào thử thách vô cùng khắc nghiệt.

Chỉ còn đúng bốn tuần nữa, giải Ngoại hạng Anh sẽ chính thức khởi tranh, nhưng tân HLV Andoni Iraola đang phải đối mặt với một viễn cảnh vô cùng u tối tại Liverpool. Bài toán nhân sự ở tuyến sau không còn dừng lại ở mức lo ngại đơn thuần mà đã thực sự biến thành một cơn khủng hoảng diện rộng, đe dọa trực tiếp đến tham vọng của đội chủ sân Anfield ngay từ giai đoạn xuất phát.

Thử thách sẽ đến với Iraola ngay trong giai đoạn đầu mùa. Ảnh: Getty.

Hàng phòng ngự kiệt quệ: Từ trụ cột đến băng ghế dự bị

Nhìn vào danh sách trung vệ của Liverpool lúc này, bất kỳ chiến lược gia nào cũng phải ngao đán. Lựa chọn lành lặn duy nhất còn lại là thủ lĩnh Virgil van Dijk. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan đã bước sang tuổi 35, chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng và vẫn chưa hội quân cùng đội bóng sau kỳ nghỉ gia hạn hậu World Cup.

Sự vắng mặt của Van Dijk càng trở nên nhức nhối khi nhìn vào bức tranh chuyển nhượng ở vị trí này. Thương vụ tiềm năng với Marc Guehi đã đổ vỡ vào phút chót từ kỳ chuyển nhượng năm ngoái, trong khi Ibrahima Konate quyết định không gia hạn hợp đồng để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Mọi kỳ vọng đổ dồn lên Joe Gomez, nhưng cầu thủ này lại tiếp tục đem đến sự thất vọng lớn.

Chấn thương của Joe Gomez khiến hàng thủ Liverpool thiếu người trầm trọng. Ảnh: Getty.

Trong trận giao hữu gặp Sunderland trên đất Mỹ, Gomez đã phải rời sân vì chấn thương. Đây đã là lần nghỉ thi đấu thứ 9 của tuyển thủ người Anh tính từ mùa giải 2023/24. Tiền sử chấn thương dày đặc biến anh thành một phương án cực kỳ thiếu tin cậy cho một đường đua dài hơi.

Bài toán chữa cháy đầy rủi ro của HLV Iraola

Các phương án dự phòng chiến lược của Liverpool cũng rơi vào tình cảnh bất khả thi. Tân binh trị giá 55 triệu bảng Jeremy Jacquet vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương vai. Trong khi đó, tài năng trẻ Giovanni Leoni đã phải nghỉ thi đấu gần một năm qua do đứt dây chằng chéo ngay trong trận ra mắt.

Cả hai cầu thủ trẻ này đều chưa có bất kỳ phút thi đấu nào tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Việc mạo hiểm vội vàng đưa họ vào sân ngay khi vừa bình phục chấn thương tiềm ẩn rủi ro tái phát vô cùng lớn. Để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự trước mắt, HLV Iraola đã buộc phải trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện như Mor Talla Ndiaye hay Ifeanyi Ndukwe trong các trận giao hữu tiền mùa giải.

Sự đối lập gay gắt và hồi chuông cảnh báo cho thượng tầng

Cơn bão chấn thương không dừng lại ở tuyến dưới mà còn lan sang hàng công với các chấn thương nghiêm trọng của Hugo Ekitike và Alexander Isak. Điều này khiến bài toán vận hành lối chơi của nhà cầm quân người xứ Basque càng thêm bế tắc.

Nhìn lại quá khứ, người tiền nhiệm Arne Slot từng được ban lãnh đạo vung tay chi tới 450 triệu bảng để mua sắm đội hình. Trái lại, Iraola dù sớm ghi dấu ấn bằng phong thái làm việc chuyên nghiệp cùng những ý tưởng chiến thuật rõ ràng, lại đang phải "tay không bắt giặc". Năng lực sa bàn của tân HLV khó lòng bù đắp được sự thiếu hụt chất lượng nhân sự trầm trọng hiện tại.

Tín hiệu tích cực hiếm hoi đến từ hậu trường khi tập đoàn do tỷ phú Jeff Bezos đứng sau đang tiến hành đàm phán mua lại cổ phần trị giá 1,35 tỷ bảng của câu lạc bộ. Tuy nhiên, vấn đề của Iraola là thời gian. Thượng tầng Liverpool cần phải hành động ngay lập tức trên thị trường chuyển nhượng, chiêu mộ tối thiểu 2 đến 3 tân binh chất lượng ở vị trí trung vệ và tiền đạo cánh để cứu vãn mùa giải trước khi quá muộn.