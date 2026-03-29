Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: 10 trụ cột chấn thương trước giai đoạn về đích Arsenal nhận đòn giáng mạnh khi bộ ba Bukayo Saka, Declan Rice và Noni Madueke đồng loạt rời tuyển Anh. HLV Mikel Arteta đối mặt bài toán nhân sự nan giải với danh sách bệnh binh lên tới 10 người.

Arsenal đang đối mặt với một kịch bản tồi tệ khi cơn bão chấn thương quét qua đội hình ngay thời điểm then chốt của mùa giải. Thông tin bộ ba trụ cột Bukayo Saka, Declan Rice và Noni Madueke đồng loạt phải rút lui khỏi đợt tập trung của đội tuyển Anh vì vấn đề thể lực đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tại London Colney.

Arsenal của Mikel Arteta đối mặt với bài toán nhân sự nan giải.

Tổn thất nặng nề từ đợt tập trung quốc tế

Kỳ nghỉ quốc tế một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh đối với Pháo thủ. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chính thức xác nhận Madueke, Rice và Saka đều không thể tiếp tục hội quân và phải trở về câu lạc bộ để điều trị. Đây là những mất mát không thể đong đếm, đặc biệt khi đây là đợt tập trung cuối cùng trước thềm World Cup.

Đáng lo ngại nhất là trường hợp của Noni Madueke. Tiền đạo này gặp chấn thương trong trận hòa 1-1 với Uruguay và được nhìn thấy rời sân Wembley với một chiếc nẹp cố định ở chân. Trước đó, anh đang có phong độ cực cao khiến HLV Thomas Tuchel không tiếc lời ca ngợi. Việc Madueke phải rời sân sớm sau pha va chạm với Rodrigo Aguirre không chỉ phá hỏng kế hoạch của tuyển Anh mà còn đẩy Arsenal vào thế khó.

Bên cạnh đó, việc cả Declan Rice và Bukayo Saka cùng rút lui sớm là một bất ngờ lớn. Dù đã tham gia các buổi tập nhẹ, nhưng kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu cho thấy cả hai không đủ điều kiện thi đấu. Sự vắng mặt của linh hồn tuyến giữa và ngôi sao chạy cánh số một khiến HLV Mikel Arteta không khỏi lo lắng trước lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Chấn thương của Noni Madueke là tổn thất lớn cho hàng công Pháo thủ.

Danh sách bệnh binh kéo dài tại Emirates

Với việc bổ sung thêm ba cái tên mới, phòng y tế của Arsenal hiện đã chạm mốc 10 cầu thủ. Danh sách này bao gồm những nhân tố nòng cốt như Mikel Merino, Eberechi Eze, cặp trung vệ William Saliba - Gabriel Magalhaes, cùng Leandro Trossard, Jurrien Timber và đội trưởng Martin Odegaard.

Áp lực đè nặng lên vai Arteta khi chiều sâu đội hình bị bào mòn nghiêm trọng. Nỗi lo này càng lớn hơn sau thất bại 0-2 trước Manchester City tại chung kết Carabao Cup, trận đấu mà sai lầm của Kepa Arrizabalaga và sự thiếu vắng trụ cột đã khiến Arsenal lỡ hẹn với danh hiệu. Giờ đây, Pháo thủ phải nỗ lực bảo vệ lợi thế 9 điểm tại Ngoại hạng Anh trong 7 vòng đấu cuối cùng.

Phương án xoay tua cho mục tiêu cú ăn ba

Arsenal sẽ bước vào trận tứ kết FA Cup gặp Southampton trước khi hành quân tới Bồ Đào Nha đối đầu Sporting Lisbon tại Champions League. Để duy trì hy vọng giành cú ăn ba, Arteta buộc phải đưa ra những thay đổi mang tính đột phá. David Raya chắc chắn sẽ trở lại khung gỗ thay cho Kepa để củng cố hàng thủ.

Tại khu vực trung tuyến, nếu Declan Rice không kịp bình phục, Martin Zubimendi sẽ đóng vai trò hạt nhân điều tiết lối chơi cùng Christian Norgaard và Kai Havertz. Đây là bộ khung được kỳ vọng sẽ duy trì sự kiểm soát trong bối cảnh thiếu vắng Martin Odegaard.

Gabriel Jesus sẽ có cơ hội khẳng định mình trong bối cảnh các trụ cột vắng mặt.

Trên hàng công, khoảng trống do Saka và Madueke để lại có thể mang đến cơ hội cho tài năng trẻ Max Dowman. Đồng thời, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus sẽ phải gánh vác trọng trách ghi bàn nặng nề hơn bao giờ hết. Bản lĩnh của Mikel Arteta sẽ được thử thách cực độ trong việc chèo lái con tàu Arsenal vượt qua giai đoạn giông bão này.