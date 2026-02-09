Khủng hoảng nhân sự tại Liverpool: Thẻ đỏ của Szoboszlai và sai lầm chuyển nhượng Thất bại trước Man City cùng tấm thẻ đỏ của Szoboszlai khiến Liverpool mất sạch lựa chọn hậu vệ phải, phơi bày sai lầm trong kỳ chuyển nhượng tháng Một của CLB.

Liverpool đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng sau thất bại đau đớn trước Manchester City ngay tại Anfield. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là tấm thẻ đỏ của Dominik Szoboszlai, một khoảnh khắc không chỉ tước đi quyền thi đấu của trụ cột này trong trận gặp Sunderland sắp tới mà còn phơi bày lỗ hổng chết người trong công tác quản lý của ban lãnh đạo The Kop.

Hành lang cánh phải ở Liverpool tan nát sau tấm thẻ đỏ của Szoboszlai.

Thảm họa nhân sự từ những tính toán sai lầm

Vận đen có thể là một phần của bóng đá, nhưng cách đội hình Liverpool bị bào mòn đến mức trơ trọi như hiện tại cho thấy sự yếu kém nghiêm trọng trong khâu điều hành. Việc mất sạch cả bốn lựa chọn khả dĩ cho vị trí hậu vệ cánh phải là một kịch bản ít ai ngờ tới, nhưng nó đã trở thành sự thật nghiệt ngã đối với HLV Arne Slot.

Sự vắng mặt của Szoboszlai đẩy đội bóng vào tình thế "dở khóc dở cười". Đáng chú ý, đây không phải là một tai nạn bất ngờ mà là hậu quả của việc bỏ lỡ các cơ hội sửa sai trên thị trường chuyển nhượng. Khi chấn thương của Conor Bradley xảy ra vào ngày 8/1, đó lẽ ra phải là hồi chuông cảnh báo để bộ phận tuyển trạch hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, thay vì bổ sung nhân sự, Liverpool lại chọn cách im lặng đầy rủi ro.

Các sếp lớn ở Liverpool đã tính toán sai lầm.

Canh bạc thất bại tại chợ Đông

Thực tế cho thấy, ngay cả khi Jeremie Frimpong gặp vấn đề, Liverpool vẫn đủ thời gian để tìm kiếm một phương án thay thế ngắn hạn. Những nỗ lực muộn màng dành cho Lutsharel Geertruida đã kết thúc trong thất bại thảm hại. Trớ trêu thay, Geertruida lại có thể ra sân đối đầu với chính Liverpool vào giữa tuần này trong màu áo Sunderland, đội bóng đang mượn anh từ RB Leipzig.

Người hâm mộ có quyền phẫn nộ khi câu lạc bộ đợi đến phút chót mới hành động cho một thảm họa đã được dự báo trước. Việc quá cứng nhắc với triết lý dài hạn mà bỏ qua các giải pháp "chữa cháy" cần thiết trong tháng Một đã khiến HLV Arne Slot rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Hệ lụy chiến thuật và bài toán cho Arne Slot

Bản thân Dominik Szoboszlai vốn không thoải mái khi phải thi đấu trái sở trường ở vị trí hậu vệ cánh phải. Việc ép tiền vệ số 8 này trám vào lỗ hổng phòng ngự không chỉ làm suy giảm sức mạnh tuyến giữa mà còn gây áp lực tâm lý lớn lên cầu thủ. Giờ đây, khi Szoboszlai bị treo giò, Liverpool thậm chí không còn phương án chắp vá nào đáng tin cậy.

Trong chuyến làm khách được dự báo nhiều bão tố tại Sunderland, Curtis Jones đang nổi lên như một ứng cử viên khả dĩ nhất để đá hậu vệ phải. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một giải pháp đầy rủi ro. Từ một vấn đề nhân sự đơn lẻ, câu chuyện hậu vệ cánh phải đã biến thành một thảm họa chiến thuật thực sự mà Liverpool chỉ có thể tự trách mình.

Nhìn chung, sự thiếu linh hoạt trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang khiến Liverpool phải trả giá đắt. Sẽ rất khó để tìm thấy sự thông cảm từ những người hâm mộ khi chứng kiến đội nhà phải chắp vá đội hình một cách khổ sở trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.