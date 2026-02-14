Khủng hoảng nhân sự tại Thanh Hóa: Chỉ còn 14 cầu thủ đấu CAHN Hậu vệ Đình Huyên bị treo giò khiến Thanh Hóa rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng trầm trọng, chỉ còn 14 cầu thủ di chuyển ngoài sân để đối đầu với Công an Hà Nội.

Câu lạc bộ Thanh Hóa đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng có tiền lệ trước thềm trận đấu bù tại V-League với Công an Hà Nội (CAHN). Án treo giò của hậu vệ trụ cột Nguyễn Đình Huyên đã đẩy đội bóng xứ Thanh vào thế khó khi quân số khả dụng xuống mức tối thiểu, đe dọa trực tiếp đến khả năng vận hành chiến thuật của toàn đội.

Lực lượng mỏng đến mức báo động

Việc Nguyễn Đình Huyên nhận đủ 3 thẻ vàng đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Mai Xuân Hợp mất đi một mắt xích quan trọng nơi hàng thủ. Đáng lo ngại hơn, danh sách đăng ký thi đấu của Thanh Hóa hiện chỉ còn vỏn vẹn 17 người. Trong số này, có tới 3 thủ môn, đồng nghĩa với việc đội bóng chỉ còn đúng 14 cầu thủ có thể vận động ngoài sân.

Thanh Hóa sẽ vắng Đình Huyên vì án treo giò.

Tình thế này tước đi gần như mọi phương án xoay vòng lực lượng hoặc thực hiện các ý đồ thay người chiến thuật của ban huấn luyện. Trong một giải đấu đòi hỏi cường độ va chạm cao như V-League, việc chỉ có 3 phương án dự phòng cho tất cả các vị trí thi đấu trên sân là một rủi ro cực lớn về mặt thể lực và chuyên môn.

Hệ lụy từ cuộc "chảy máu" nhân sự giữa mùa

Tình trạng "giật gấu vá vai" của Thanh Hóa bắt nguồn từ việc hàng loạt trụ cột và cầu thủ trẻ đã rời đội bóng trong giai đoạn giữa mùa giải. Sự thiếu người trầm trọng tới mức ở vòng 13 vừa qua, các cầu thủ tiết lộ một thủ môn đã phải chuẩn bị sẵn áo thi đấu của cầu thủ để sẵn sàng vào sân đá chính nếu có đồng đội gặp sự cố.

Thử thách sắp tới càng trở nên nặng nề khi đối thủ là CAHN – đội bóng sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội tại V-League. Trong khi đối phương có thể thoải mái tung vào sân những quân bài chất lượng từ băng ghế dự bị để thay đổi cục diện, Thanh Hóa lại phải tính toán chi li từng phút thi đấu và hy vọng không có thêm bất kỳ ca chấn thương hay thẻ phạt nào phát sinh.

Nhìn chung, với quân số hiện tại, mục tiêu có điểm trước CAHN sẽ là một bài toán hóc búa đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp. Đội bóng xứ Thanh cần một nỗ lực phi thường từ 14 cầu thủ còn lại để có thể đứng vững trước sức ép từ đối thủ.