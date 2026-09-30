Kia Carens Clavis ra mắt tại Việt Nam: Thiết kế Star-map, gói ADAS, giá từ 639 triệu đồng Thaco Auto giới thiệu Kia Carens Clavis tại Việt Nam với 2 phiên bản, bổ sung gói an toàn ADAS, diện mạo mới mang hơi hướng SUV và giá khởi điểm 639 triệu đồng.

Thaco Auto chính thức giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ Kia Carens Clavis tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản Deluxe và Luxury, mức giá niêm yết lần lượt là 639 triệu và 679 triệu đồng. Mẫu xe này được phân phối song song cùng các phiên bản Kia Carens hiện hành, trực tiếp cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ với những đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Ngôn ngữ thiết kế Star-map mang phong cách SUV

Kia Carens Clavis nhận được những tinh chỉnh ngoại hình rõ nét dựa trên ngôn ngữ thiết kế Star-map đặc trưng từ thương hiệu Hàn Quốc. Diện mạo tổng thể mang đậm chất SUV hiện đại, tạo điểm nhấn khác biệt so với phom dáng MPV truyền thống.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha Ice Cube LED cấu trúc 3 mô-đun hình tam giác, liền mạch với dải đèn định vị ban ngày đồ họa chòm sao Star-map. Phần cản trước và cản sau đều được tái thiết kế cơ bắp hơn, đi kèm bộ mâm hợp kim 17 inch đa chấu thể thao.

Về mặt kích thước, xe duy trì chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 180 mm. Thông số này đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển đô thị cũng như vượt qua các đoạn đường mấp mô.

Không gian nội thất số hóa và tính đa dụng

Bên trong khoang cabin, táp-lô của Carens Clavis được phát triển theo phương ngang nhằm tối ưu hóa tầm nhìn và mở rộng cảm giác không gian. Trung tâm điều khiển trang bị cụm màn hình kỹ thuật số nối liền màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch sắc nét, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da màu đen sang trọng. Hàng ghế thứ hai có tỷ lệ gập 6:4 và hàng ghế thứ ba gập 5:5, cho phép biến đổi linh hoạt không gian chứa đồ với thể tích dao động từ 216 lít đến tối đa 1.973 lít khi gập phẳng các hàng ghế sau.

Tiện nghi trên xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động với cửa gió làm mát bố trí trên trần xe cho cả hàng ghế thứ hai và thứ ba. Trên phiên bản 1.5G Luxury, nhà sản xuất trang bị thêm cửa sổ trời, giá nóc (baga mui), gạt mưa tự động, bàn sạc điện thoại không dây cùng tính năng đèn pha tự động thích ứng HBA.

Hệ truyền động Smartstream và thông số kỹ thuật

Kia Carens Clavis sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Nguồn sức mạnh này truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, hướng đến sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình vận hành hàng ngày.

Người lái có thể tùy chọn 3 chế độ vận hành gồm Eco, Normal và Sport tùy theo điều kiện giao thông. Hệ thống treo trước dạng độc lập MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn mang lại sự cân bằng giữa độ ổn định thân xe và độ êm ái cho hành khách.

Nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái an toàn ADAS

Điểm nâng cấp giá trị nhất trên Carens Clavis bản Luxury là gói công nghệ an toàn chủ động ADAS. Hệ thống này bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ như: kiểm soát hành trình thông minh SCC, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA, hỗ trợ giữ làn LKA, hỗ trợ theo làn LFA, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA, cảnh báo mở cửa an toàn SEA và cảnh báo mất tập trung cho người lái DAW.

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác gồm có 6 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp tính năng Auto Hold, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi cùng cảm biến áp suất lốp.

Bảng giá và các phiên bản Kia Carens Clavis

Phiên bản Động cơ Hộp số Giá niêm yết (triệu đồng) 1.5G Deluxe Smartstream 1.5L (113 mã lực) CVT 639 1.5G Luxury Smartstream 1.5L (113 mã lực, có ADAS) CVT 679

Với mức giá từ 639 triệu đồng cùng hàm lượng công nghệ an toàn được bổ sung, Kia Carens Clavis mang đến lựa chọn mới mẻ và cạnh tranh trực tiếp trong nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ phục vụ gia đình.