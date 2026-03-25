Kia K3 2026: Cập nhật giá lăn bánh tháng 3 và ưu đãi phiên bản Turbo GT Mẫu sedan hạng C Kia K3 2026 duy trì giá niêm yết từ 584 triệu đồng trong tháng 3, đi kèm ưu đãi 10 triệu đồng cho bản Turbo GT cao cấp nhất để tăng sức cạnh tranh.

Kia K3 2026 (The New K3) tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và hàm lượng công nghệ phong phú. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này vẫn duy trì giá bán ổn định cùng các chương trình hỗ trợ từ đại lý, đặc biệt là phiên bản hiệu suất cao 1.6 Turbo GT.

Kia K3 2026 sở hữu diện mạo hiện đại với logo nhận diện thương hiệu mới.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Kia K3 cập nhật tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Kia K3 tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (triệu VND) TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 - Kia K3 1.6 Premium 609 698 686 - Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 10 triệu VND

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Ngoại thất trau chuốt theo ngôn ngữ thiết kế mới

Dù là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), Kia K3 2026 vẫn tạo ra sự khác biệt rõ nét so với thế hệ cũ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được làm thanh mảnh hơn, nối liền cụm đèn pha LED sắc sảo trên các bản cao cấp. Hệ thống đèn định vị và đèn hậu LED được thiết kế theo đồ họa dạng đứt đoạn hiện đại.

Bên cạnh đó, mâm xe đúc 17 inch là trang bị tiêu chuẩn cho cả ba phiên bản. Riêng biến thể 1.6 Turbo GT được bổ sung các chi tiết nhận diện thể thao như lưới tản nhiệt và viền đèn sương mù sơn đỏ, cùng hệ thống ống xả kép tăng vẻ nam tính.

Nội thất tiện nghi và trải nghiệm công nghệ

Khoang cabin của Kia K3 2026 tập trung vào trải nghiệm người dùng trẻ với màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch lớn nhất phân khúc (trên bản Premium và Turbo GT). Đáng chú ý, xe sở hữu nhiều tính năng duy nhất trong phân khúc như mở cốp rảnh tay thông minh và khởi động từ xa bằng chìa khóa.

Hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi và làm mát, ghế lái chỉnh điện có nhớ 2 vị trí là những tiện ích thường chỉ thấy trên các dòng xe hạng D. Trên bản Turbo GT, không gian nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo kết hợp đường chỉ khâu đỏ và vô-lăng dạng D-cut thể thao.

Đa dạng tùy chọn vận hành

Kia cung cấp 3 cấu hình động cơ cho K3 tại thị trường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến cảm giác lái phấn khích:

Động cơ Gamma 1.6 MPI: Công suất 126 mã lực, mô-men xoắn 155 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Động cơ 2.0 MPI: Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm (trên bản 2.0 Premium).

Động cơ 1.6 Turbo-GDi: Công suất tối đa 201 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (7-DCT) và hệ thống treo sau đa liên kết giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao.

Hệ thống an toàn tiêu chuẩn

Về mặt an toàn, Kia K3 2026 trang bị đầy đủ các hệ thống bổ trợ cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và cân bằng điện tử (ESC). Các phiên bản cao cấp được trang bị tới 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW) trên bản Turbo GT.

Nhìn chung, với thiết kế bắt mắt và danh sách trang bị dẫn đầu tầm giá, Kia K3 vẫn là đối thủ nặng ký trước các cái tên như Mazda3 hay Toyota Corolla Altis trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng C.