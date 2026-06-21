Kia K3 2026: Đánh giá chi tiết thông số và giá lăn bánh mới nhất Kia K3 2026 tiếp tục duy trì sức cạnh tranh nhờ thiết kế sắc sảo và trang bị tiện nghi vượt trội phân khúc. Mẫu sedan hạng C này hiện có giá khởi điểm từ 584 triệu đồng cùng ưu đãi hấp dẫn cho phiên bản Turbo GT.

Kia K3 2026 (phiên bản nâng cấp giữa vòng đời - facelift) tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Việc đồng bộ tên gọi từ Cerato sang K3 không chỉ là bước đi chiến lược toàn cầu của Kia mà còn đánh dấu sự lột xác về ngôn ngữ thiết kế và hàm lượng công nghệ trên xe.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Kia K3 tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, Kia K3 được phân phối với nhiều phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chạy dịch vụ đến trải nghiệm lái thể thao. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất 1.6 Turbo GT đang nhận được ưu đãi trị giá 10 triệu đồng tại hệ thống đại lý.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 - Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 Ưu đãi 10 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tạm tính, chưa bao gồm giảm giá bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực.

Kia K3 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại với logo mới.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Kia K3 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Thông số Kia K3 Luxury Kia K3 Premium Kia K3 1.6 Turbo GT Động cơ Gamma 1.6 MPI Gamma 1.6 MPI 1.6 Turbo Công suất (mã lực) 126 126 201 Mô-men xoắn (Nm) 155 155 265 Hộp số 6AT 6AT 7 DCT Hệ thống treo sau Thanh cân bằng Thanh cân bằng Đa liên kết Mâm xe 17 inch 17 inch 17 inch

Ngoại thất sắc sảo với ngôn ngữ thiết kế mới

Kia K3 2026 vẫn giữ phom dáng năng động nhưng các chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ hơn. Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha LED (trên bản cao cấp) và đèn định vị ban ngày tạo hình đứt đoạn độc đáo. Mặt ca-lăng mũi hổ đặc trưng được làm thanh mảnh hơn, nối liền với cụm đèn chiếu sáng.

Riêng phiên bản GT, Kia bổ sung các đường viền đỏ tại lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù, tạo diện mạo thể thao và cá tính hơn. Tất cả các phiên bản đều sử dụng mâm đúc 17 inch với thiết kế đa chấu hiện đại.

Nội thất giàu tiện nghi và công nghệ

Khoang cabin của Kia K3 2026 tập trung vào trải nghiệm người dùng với các trang bị dẫn đầu phân khúc. Màn hình giải trí cảm ứng lên tới 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có tính năng chỉnh điện và nhớ 2 vị trí (trên bản cao cấp).

Đáng chú ý, K3 là mẫu xe hiếm hoi trong tầm giá trang bị chức năng sưởi và làm mát hàng ghế trước, rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Phiên bản Turbo GT còn sở hữu vô-lăng D-cut thể thao và bàn đạp ốp kim loại sáng bóng.

Hiệu năng vận hành mạnh mẽ

Kia mang đến 3 lựa chọn động cơ cho K3. Điểm sáng nhất chính là khối động cơ 1.6 Turbo-GDi trên bản GT, sản sinh công suất 201 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT). Cấu hình này mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái phấn khích.

Bên cạnh đó, hệ thống treo sau dạng đa liên kết trên bản Turbo GT giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn khi vào cua ở tốc độ cao, so với dạng thanh xoắn trên các bản tiêu chuẩn.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn

Về an toàn, Kia K3 2026 duy trì các tính năng cơ bản như hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Xe trang bị tối đa 6 túi khí. Riêng phiên bản Turbo GT được bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW), hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn trong điều kiện giao thông đông đúc.

Nhìn chung, Kia K3 2026 vẫn là lựa chọn sáng giá cho những ai tìm kiếm một mẫu sedan có thiết kế đẹp, không gian rộng rãi và hàm lượng tiện nghi phong phú trong tầm giá dưới 700 triệu đồng.