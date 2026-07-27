Kia K3 2026: Đánh giá chi tiết, thông số và giá lăn bánh mới nhất Kia K3 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C nhờ thiết kế trẻ trung, tiện nghi phong phú vượt tầm giá cùng tùy chọn động cơ Turbo 201 mã lực đầy ấn tượng.

Kia K3 là mẫu sedan hạng C sở hữu thiết kế hiện đại, khoang nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi hàng đầu phân khúc. Tại thị trường Việt Nam, xe được lắp ráp trong nước và phân phối với 8 màu sơn ngoại thất, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda3, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Kia K3 tháng 7/2026

Dưới đây là mức giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Kia K3 cập nhật mới nhất:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của xe.

Ngoại thất trau chuốt và đậm chất thể thao

Về tổng thể, Kia K3 giữ nguyên kiểu dáng gọn gàng nhưng các chi tiết ngoại thất đã được tinh chỉnh sắc sảo hơn. Lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nối liền cụm đèn chiếu sáng phía trước, tạo cảm giác bề thế cho phần đầu xe. Trên phiên bản Premium, xe trang bị hệ thống đèn LED tự động bật/tắt, trong khi các bản thấp hơn sử dụng bóng Halogen Projector.

Toàn bộ các phiên bản của Kia K3 đều đi kèm bộ mâm đúc kích thước 17 inch thiết kế đa chấu thể thao. Gương chiếu hậu hỗ trợ chỉnh điện, gập điện, tích hợp chức năng sấy và đèn báo rẽ. Riêng bản 1.6 Turbo GT nổi bật với các điểm nhấn màu đỏ ở lưới tản nhiệt và khu vực đèn sương mù để tăng tính nhận diện.

Khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi vượt tầm giá

Bước vào bên trong, Kia K3 mang đến không gian rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Điểm ăn tiền của mẫu sedan này nằm ở danh sách công nghệ hiện đại. Xe được trang bị cốp sau mở điện thông minh rảnh tay – tính năng độc nhất phân khúc, cùng khả năng khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh.

Phiên bản cao cấp sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa. Hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi và làm mát, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí. Bên cạnh đó, xe còn có sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời và gương chiếu hậu chống chói tự động ECM.

Ở phiên bản 1.6 Turbo GT, cabin mang đậm hơi thở đua xe với tông màu đen chủ đạo kết hợp chỉ khâu màu đỏ tương phản, vô-lăng dạng D-cut thể thao và ốp bàn đạp kim loại sáng màu.

Động cơ và khả năng vận hành

Kia K3 cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam 3 tùy chọn sức mạnh vận hành linh hoạt:

Động cơ Gamma 1,6L MPI: Sản sinh công suất tối đa 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại 155 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Sản sinh công suất tối đa 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại 155 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Động cơ 2,0L hút khí tự nhiên: Công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1,6L Turbo-GDi: Cho công suất vượt trội lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ thống treo sau dạng đa liên kết, mang lại cảm giác lái thể thao và độ bám đường tối ưu.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Kia K3

Thông số Kia K3 Deluxe Kia K3 Luxury Kia K3 Premium Kia K3 1.6 Turbo GT Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.800 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 150 Động cơ Gamma 1,6L MPI / 2,0L MPI 1,6L Turbo-GDi Công suất cực đại (mã lực) 126 / 150 201 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 155 / 192 265 Hộp số 6MT 6AT 6AT 7 DCT Hệ thống treo sau Thanh xoắn Đa liên kết Kích thước mâm 17 inch

Trang bị an toàn và đánh giá chung

Kia K3 sở hữu đầy đủ các tính năng an toàn nền tảng như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến áp suất lốp, camera lùi và hệ thống kiểm soát hành trình. Xe trang bị tối đa 6 túi khí. Riêng bản 1.6 Turbo GT được bổ sung thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW).

Nhìn chung, Kia K3 vẫn là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 700 triệu đồng nhờ thiết kế bắt mắt, nội thất tiện nghi vượt trội và chi phí vận hành hợp lý. Dù động cơ có phần hơi ồn khi thăng tốc gắt, những giá trị mà K3 mang lại vẫn đủ sức thuyết phục số đông khách hàng mua xe lần đầu hoặc phục vụ gia đình.