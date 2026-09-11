Kia K3 2026 tháng 11: giá niêm yết từ 584 triệu đồng, bản 1.6 Turbo GT công suất 201 mã lực Kia K3 niêm yết 584–649 triệu đồng, lăn bánh tạm tính 644–743 triệu đồng tùy khu vực. Bài viết tổng hợp thông số, trang bị và ưu nhược điểm các phiên bản.

Kia K3 cập nhật tháng 11/2026 có giá niêm yết 584 triệu đồng cho bản 1.6 Luxury và 649 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo GT. Giá lăn bánh tạm tính của hai phiên bản này dao động từ 644 đến 743 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Đây là mẫu sedan hạng C lắp ráp trong nước, tiền thân là Cerato, và là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) chứ chưa phải thế hệ hoàn toàn mới.

Kia K3 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 24/9/2021. Việc đổi tên Cerato thành K3 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi sản phẩm của Kia tại tất cả các thị trường. Xe có logo mới và được phân phối với 8 màu ngoại thất: trắng, đen, xám kim loại, vàng, bạc, xanh, xanh đậm và đỏ.

Tại Việt Nam, Kia K3 cạnh tranh với Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra và Mazda CX-3.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Theo dữ liệu cập nhật, Kia K3 hiện có hai mức giá được công bố là bản 1.6 Luxury và 1.6 Turbo GT. Chênh lệch niêm yết giữa hai bản là 65 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Ưu đãi Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Không có thông tin Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716 Không có thông tin

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, và có thể thay đổi tùy khu vực cũng như trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật nổi bật

Kia K3 có chung kích thước và khung gầm trên các phiên bản. Khác biệt chủ yếu nằm ở động cơ, hộp số và trang bị.

Thông số Giá trị Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.800 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 Số chỗ ngồi 5 Khoảng sáng gầm (mm) 150 Bán kính vòng quay (mm) 5.300 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 50 Trọng lượng không tải / toàn tải (kg) 1.260 / 1.670 Lốp / mâm 225/45R17 / mâm đúc Hệ dẫn động Cầu trước Phanh trước / sau Đĩa thông gió / đĩa đặc Hệ thống treo trước MacPherson

Ngoại thất giữ dáng cũ, chi tiết được trau chuốt

Thiết kế tổng thể của K3 mới giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, các chi tiết như đèn pha, cản trước, đèn sương mù và đèn hậu đều được đổi mới.

Theo bảng thông số, bản 1.6 Turbo GT dùng cụm đèn trước LED, trong khi các bản còn lại dùng halogen projector. Đèn định vị LED và đèn tự động bật/tắt có trên cả bốn phiên bản. Cụm đèn sau LED xuất hiện từ bản Luxury trở lên. Gương chiếu hậu chỉnh, gập, sấy điện và tích hợp báo rẽ là trang bị chung.

Riêng bản GT có lưới tản nhiệt và viền quanh đèn sương mù màu đỏ, nhấn mạnh phong cách thể thao.

Nội thất hướng đến khách hàng trẻ

Cách sắp xếp chi tiết trong cabin không khác nhiều so với bản cũ. Hãng chủ yếu bổ sung tiện nghi cho nhóm khách hàng trẻ, thích trải nghiệm.

K3 có vô lăng thiết kế mới và màn hình thông tin giải trí lớn hơn. Theo nguồn tin, xe còn có tính năng mở cốp rảnh tay, được cho là đầu tiên trong phân khúc. Người dùng chỉ cần cầm chìa khóa đứng gần phía sau xe trên 3 giây, và tính năng này có trên tất cả phiên bản. Đề nổ từ xa bằng chìa khóa thông minh có từ bản Luxury trở lên.

Phiên bản Premium có tiện nghi phong phú nhất, gồm sạc điện thoại không dây, sưởi và làm mát ghế trước, nhớ vị trí ghế lái, lẫy chuyển số sau vô lăng và gương chiếu hậu chống chói. Màn hình giải trí 10,25 inch được nguồn tin mô tả là lớn nhất phân khúc. Hai bản thấp dùng màn hình 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Bản 1.6 Turbo GT có điểm nhấn viền đỏ trên nền tông đen chủ đạo, kèm logo GT. Xe có vô lăng D-cut thể thao, ốp bàn đạp hiệu ứng sáng màu và chụp cần số khâu chỉ đỏ.

Ba tùy chọn động cơ, đỉnh cao là 201 mã lực

Kia K3 có ba tùy chọn động cơ xăng:

1.6L hút khí tự nhiên (4 xi lanh): lắp trên các bản Deluxe, Luxury và 1.6 Premium, công suất tối đa 126 mã lực, mô-men xoắn cực đại 155 Nm.

lắp trên các bản Deluxe, Luxury và 1.6 Premium, công suất tối đa 126 mã lực, mô-men xoắn cực đại 155 Nm. 2.0L hút khí tự nhiên (4 xi lanh): lắp trên bản 2.0 Premium, công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm.

lắp trên bản 2.0 Premium, công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm. 1.6 Turbo GDi: lắp trên bản 1.6 Turbo GT, công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm.

Bản Turbo GT đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe cũng dùng hệ thống treo sau đa liên kết thay vì thanh xoắn như các phiên bản còn lại. Các bản Deluxe, Luxury và Premium dùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản.

Trang bị an toàn: đủ dùng, nâng dần theo phiên bản

Kia K3 2026 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, ổn định thân xe VSM và khởi hành ngang dốc HAC. Camera lùi và điều khiển hành trình có trên cả bốn phiên bản.

Số túi khí khác nhau theo phiên bản: bản Deluxe và Luxury có 2 túi khí, bản Premium và Turbo GT có 6 túi khí. Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau có từ bản Luxury, còn cảm biến trước và sau có trên Premium và Turbo GT. Cảm biến áp suất lốp có từ bản Premium. Bản 1.6 Turbo GT có thêm cảnh báo điểm mù (BCW).