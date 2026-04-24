Kia K3 2026: Ưu đãi 10 triệu đồng cho phiên bản Turbo GT trong tháng 4/2026 Mẫu sedan hạng C Kia K3 duy trì sức cạnh tranh nhờ chính sách giá mới, trong đó phiên bản cao cấp nhất Turbo GT nhận ưu đãi trực tiếp 10 triệu đồng cùng trang bị vận hành vượt trội.

Kia K3 2026 (The New K3) là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam. Đây là dòng xe đánh dấu bước chuyển mình trong nhận diện thương hiệu của Kia với logo mới và hệ thống tên gọi đồng bộ trên toàn cầu. Trong tháng 4/2026, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ về giá bán và ưu đãi, đặc biệt tập trung vào biến thể hiệu năng cao 1.6 Turbo GT.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Kia K3 tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách riêng của từng đại lý.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/thành phố khác (triệu VND) Ưu đãi Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 - Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716 Ưu đãi 10 triệu VND

Ngoại thất sắc sảo và cá tính thể thao

Dù là bản nâng cấp facelift, Kia K3 2026 vẫn tạo ra sự khác biệt lớn ở các chi tiết nhận diện. Cụm đèn pha, cản trước và đèn sương mù được trau chuốt lại mang đến diện mạo sắc sảo hơn. Đáng chú ý, hệ thống đèn trên bản 1.6 Premium và Turbo GT sử dụng công nghệ LED tự động hoàn toàn, trong khi các bản thấp hơn dùng bóng Halogen Projector.

Riêng phiên bản Turbo GT sở hữu những điểm nhấn riêng biệt như lưới tản nhiệt và viền đèn sương mù sơn đỏ, nhấn mạnh phong cách thể thao. Tất cả các phiên bản đều trang bị mâm đúc 17 inch và gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp chức năng sấy tiện lợi.

Nội thất tập trung vào trải nghiệm công nghệ

Khoang cabin của Kia K3 2026 được bổ sung nhiều tiện nghi hàng đầu phân khúc nhằm thu hút khách hàng trẻ. Điểm nhấn là màn hình giải trí đa phương tiện kích thước lên tới 10,25 inch trên các bản cao cấp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình 8 inch.

Một tính năng đáng chú ý là hệ thống mở cốp rảnh tay thông minh khi người lái đứng gần đuôi xe quá 3 giây. Trên bản Turbo GT, không gian nội thất trở nên thể thao hơn với tông màu đen chủ đạo kết hợp đường chỉ khâu đỏ, vô-lăng D-cut và ốp bàn đạp sáng màu.

Hiệu suất vận hành và trang bị an toàn

Kia mang đến 3 tùy chọn động cơ cho K3 tại thị trường Việt Nam:

Động cơ Gamma 1.6 MPI: Công suất 126 mã lực, mô-men xoắn 155 Nm.

Công suất 126 mã lực, mô-men xoắn 155 Nm. Động cơ 2.0L: Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm.

Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm. Động cơ 1.6 Turbo-GDi: Công suất lên tới 201 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7-DCT).

Đặc biệt, bản Turbo GT không chỉ mạnh mẽ nhất mà còn sử dụng hệ thống treo sau dạng đa liên kết, giúp xe vận hành ổn định và linh hoạt hơn ở tốc độ cao so với dạng thanh xoắn trên các bản thường.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ cơ bản như ABS, EBD, ESP, HAC và 6 túi khí. Phiên bản Turbo GT được gia tăng tính bảo vệ với hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW), hỗ trợ người lái tốt hơn trong điều kiện giao thông phức tạp.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Kia K3 2026 vẫn là lựa chọn sáng giá trong phân khúc sedan hạng C nhờ thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ phong phú. Dù tiếng ồn động cơ khi tăng tốc vẫn là điểm cần lưu ý, nhưng với mức giá cạnh tranh và ưu đãi hiện có, đây vẫn là đối thủ đáng gờm của Mazda3 hay Hyundai Elantra.