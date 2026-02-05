KIA K5 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 5/2026 KIA Việt Nam áp dụng gói ưu đãi 10 triệu đồng cho cả ba phiên bản KIA K5 trong tháng 5/2026, duy trì mức giá niêm yết cạnh tranh từ 769 triệu đồng trong phân khúc sedan hạng D.

KIA K5 (tên gọi cũ là Optima) hiện đang ở thế hệ thứ 5, được THACO giới thiệu tại thị trường Việt Nam nhằm đồng bộ hóa tên gọi trên toàn cầu. Mẫu sedan cỡ trung này nổi bật với phong cách thiết kế thể thao và loạt trang bị công nghệ hiện đại, cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Camry và Mazda6.

KIA K5 2026 sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, KIA K5 tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản chính bao gồm Luxury, Premium và GT-Line. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (triệu VND) TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 10 triệu đồng KIA K5 2.0 Premium 889 1.011 994 980 10 triệu đồng KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044 1.030 10 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất và thông số kỹ thuật

KIA K5 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.465 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm, mang lại vẻ ngoài trường dáng và không gian rộng rãi. Điểm nhấn phía trước là lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng kết hợp dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ L đặc trưng.

Thân xe được tạo điểm nhấn bởi những đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim 18 inch đa chấu. Phía sau, cụm đèn LED nối liền cùng ống xả kép hình thang tạo nên phong cách năng động cho mẫu sedan này.

Tiện nghi nội thất và công nghệ

Khoang cabin của KIA K5 được đánh giá cao về sự hiện đại với màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng nội thất da màu đỏ phong cách GT-Line, trong khi các bản còn lại dùng tông màu đen chủ đạo.

Các tiện nghi nổi bật bao gồm hệ thống 12 loa Bose, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và tính năng sưởi/làm mát hàng ghế trước. Hàng ghế sau cũng được trang bị cửa gió điều hòa và rèm che nắng riêng biệt.

Khả năng vận hành và an toàn

Mẫu xe cung cấp hai tùy chọn động cơ:

Động cơ Nu 2.0L MPI: Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ Theta-III 2.5L GDi: Công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Về an toàn, KIA K5 2026 trang bị đầy đủ các tính năng như 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử ESC, hiển thị điểm mù BVM và camera toàn cảnh AVM, giúp người lái tự tin hơn trong các điều kiện giao thông phức tạp.