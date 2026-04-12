KIA K5 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 4/2026 KIA K5 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cỡ D với mức giá từ 769 triệu đồng cùng ưu đãi 10 triệu đồng, sở hữu thiết kế fastback và công nghệ vượt trội.

Trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam, KIA K5 2026 (tên gọi cũ là KIA Optima) đang trở thành đối trọng lớn của Toyota Camry và Honda Accord nhờ sự lột xác toàn diện ở thế hệ thứ 5. Mẫu xe này không chỉ thay đổi tên gọi để đồng bộ hóa chuỗi sản phẩm toàn cầu của KIA mà còn sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương lai cùng hàm lượng công nghệ dày đặc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 2026 tháng 4/2026

Hiện nay, KIA K5 được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản lựa chọn, đi kèm 6 màu sắc ngoại thất đa dạng bao gồm: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Trong tháng 4/2026, mẫu sedan này đang nhận được chương trình ưu đãi trị giá 10 triệu đồng dành cho phiên bản Luxury.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 10 triệu đồng KIA K5 2.0 Premium 889 1.011 994 - KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ tương lai đậm chất Fastback

Bước sang thế hệ mới, KIA K5 2026 gây ấn tượng mạnh với kiểu dáng Fastback thể thao. Phần đầu xe vẫn giữ lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được mở rộng sang hai bên, tạo vẻ dữ dằn và bề thế. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là dải đèn LED ban ngày màu hổ phách uốn lượn hình chữ L mảnh mai, bao trọn cụm đèn pha LED hiện đại.

Thân xe toát lên vẻ khỏe khoắn với những đường gân dập nổi kéo dài. Xe trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu 18 inch phối hai tông màu trẻ trung. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền mạch theo xu hướng hiện đại, kết hợp cùng cặp ống xả kép hình thang và ốp cản sau thể thao, tạo nên tổng thể hài hòa và năng động.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của KIA K5 2026 được đánh giá là rộng rãi và sang trọng hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Trên phiên bản cao cấp nhất GT-Line, nội thất được bọc da màu đỏ thể thao, trong khi các phiên bản còn lại sử dụng tông màu đen lịch lãm. Vô-lăng 3 chấu bọc da dạng D-cut tích hợp lẫy chuyển số là trang bị tiêu chuẩn, mang lại cảm giác lái phấn khích.

Về mặt công nghệ, xe sở hữu màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch kết hợp cùng màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Các tiện nghi đáng giá khác bao gồm: hệ thống 12 loa Bose, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

KIA K5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng:

Động cơ Nu 2.0 MPI: Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT).

Công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT). Động cơ Theta-III 2.5 GDi: Công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp (8AT), mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như: 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM), và phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold.

Đánh giá chung

KIA K5 2026 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về thiết kế và trang bị trong tầm giá. Tuy nhiên, thiết kế mái xe dốc kiểu sportback có thể ảnh hưởng nhẹ đến khoảng không gian phía trên của hành khách ở hàng ghế sau. Nhìn chung, đây vẫn là sự lựa chọn sáng giá cho những khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một mẫu sedan cỡ D cá tính và giàu công nghệ.