KIA K5 2026: Giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và ưu đãi mới nhất tháng 3/2026

Ngọc Hùng12/03/2026 16:39

Cập nhật bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 2026 với 3 phiên bản Luxury, Premium và GT-Line. Sedan hạng D sở hữu thiết kế thể thao và trang bị tiện nghi hiện đại.

KIA K5 (tên gọi cũ là KIA Optima) là dòng sedan cỡ trung của hãng xe Hàn Quốc, hiện đang ở thế hệ thứ 5 với nhiều nâng cấp đột phá. Tại thị trường Việt Nam, THACO phân phối KIA K5 2026 dưới hình thức lắp ráp trong nước, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6.

Bảng giá lăn bánh KIA K5 mới nhất tháng 3/2026

Mẫu sedan hạng D này được cung cấp với 3 phiên bản đi kèm 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính:

Phiên bảnGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND)
KIA K5 2.0 Luxury769877862848
KIA K5 2.0 Premium8891.011994980
KIA K5 2.5 GT-Line9351.0631.0441.030

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực.

KIA K5 2026 sở hữu diện mạo thể thao và hiện đại trong phân khúc sedan hạng D.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

KIA K5 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Thông sốK5 2.0 Luxury/PremiumK5 2.5 GT-Line
Động cơNu 2.0 MPITheta-III 2.5 GDi
Công suất cực đại150 mã lực191 mã lực
Mô-men xoắn cực đại192 Nm246 Nm
Hộp sốTự động 6 cấp (6AT)Tự động 8 cấp (8AT)
Hệ dẫn độngCầu trước (FWD)Cầu trước (FWD)
Kích thước mâm18 inch18 inch
Cận cảnh thiết kế đầu xe KIA K5 với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng.

Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao

KIA K5 2026 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mới, sắc sảo và dữ dằn hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng, kết hợp cùng dải đèn định vị LED màu hổ phách tạo hình chữ L uốn lượn ôm trọn cụm đèn pha LED. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị đèn pha LED Projector cho khả năng chiếu sáng tối ưu.

Thân xe KIA K5 với những đường gân dập nổi mạnh mẽ.

Thân xe toát lên vẻ khỏe khoắn nhờ những đường gân dập nổi chạy dọc. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch đa chấu phối hai tông màu. Đuôi xe tạo điểm nhấn bằng dải đèn LED nối liền, đi kèm hệ thống ống xả kép hình thang và ốp cản sau đậm chất thể thao.

Nội thất và tiện nghi đẳng cấp

Khoang cabin của KIA K5 2026 được thiết kế tập trung vào người lái với hàm lượng công nghệ cao. Phiên bản GT-Line sử dụng tông màu đỏ thể thao, trong khi các bản còn lại dùng tông màu đen chủ đạo.

Không gian nội thất hiện đại và sang trọng trên KIA K5 2026.

Các trang bị nổi bật bao gồm vô-lăng D-cut tích hợp lẫy chuyển số, màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đèn viền Moodlight, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

KIA K5 mang đến hai lựa chọn vận hành. Động cơ Nu 2.0L MPI (150 mã lực) đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển êm ái, trong khi động cơ Theta-III 2.5L GDi (191 mã lực) trên bản GT-Line kết hợp hộp số 8 cấp mang lại cảm giác lái phấn khích hơn.

Động cơ trên KIA K5 được tối ưu cho cả hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như: 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) và cảm biến áp suất lốp.

Đánh giá chung

Nhìn chung, KIA K5 2026 là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một mẫu sedan hạng D có thiết kế đột phá, giàu tiện nghi và giá bán hợp lý. Dù phần mái xe dốc nhẹ có thể ảnh hưởng đôi chút đến không gian phía sau, nhưng đây vẫn là mẫu xe sở hữu sự cân bằng tốt giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

              KIA K5 2026: Giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và ưu đãi mới nhất tháng 3/2026
