KIA K5 2026: Mẫu sedan hạng D thể thao ưu đãi mạnh tới 90 triệu đồng Với mức giá khởi điểm từ 849 triệu đồng cùng gói ưu đãi hấp dẫn trong tháng 2/2026, KIA K5 tiếp tục gây áp lực lên các đối thủ trong phân khúc bằng thiết kế hiện đại và hàm lượng công nghệ vượt trội.

Trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam, KIA K5 (tên gọi cũ là Optima) nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa phong cách thể thao và giá trị sử dụng thực tế. Bước sang tháng 2/2026, THACO Auto áp dụng chính sách ưu đãi linh hoạt cho từng phiên bản, trong đó mức giảm cao nhất ghi nhận lên tới 90 triệu đồng, giúp mẫu xe này duy trì lợi thế cạnh tranh trước Toyota Camry hay Honda Accord.

Bảng giá lăn bánh và ưu đãi KIA K5 tháng 2/2026

Hiện tại, KIA K5 được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi KIA K5 2.0 Luxury 849 973 956 Ưu đãi tới 90 triệu đồng KIA K5 2.0 Premium 904 1.034 1.016 Ưu đãi tới 25 triệu đồng KIA K5 2.5 GT-Line 957 1.093 1.074 Ưu đãi tới 32 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của xe.

KIA K5 2026 sở hữu ngoại hình thể thao và hiện đại trong phân khúc sedan hạng D.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ hiện đại và khí động học

KIA K5 thế hệ thứ 5 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về thẩm mỹ. Mặt trước của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được kéo dài, nối liền với cụm đèn pha LED uốn lượn. Dải đèn định vị ban ngày LED màu hổ phách hình chữ L mảnh là điểm nhận diện không thể nhầm lẫn của mẫu xe này trên đường phố.

Cận cảnh thiết kế đầu xe KIA K5 với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng.

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi kéo dài, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu 18 inch phối hai tông màu. Đuôi xe hoàn thiện vẻ thể thao bằng dải đèn LED nối liền đứt đoạn và cặp ống xả kép hình thang mạ crom sáng bóng.

Đuôi xe KIA K5 với dải đèn LED nối liền hiện đại.

Nội thất: Không gian số và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của KIA K5 2026 tập trung vào trải nghiệm người dùng với sự xuất hiện của hàng loạt công nghệ số. Vô-lăng dạng D-cut thể thao tích hợp lẫy chuyển số, phía sau là màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ đầy đủ kết nối thông minh.

Khoang lái hiện đại của KIA K5 với màn hình kỹ thuật số cỡ lớn.

Đáng chú ý, phiên bản GT-Line sở hữu nội thất bọc da màu đỏ phong cách đua xe. Các tiện nghi đáng giá khác bao gồm hệ thống 12 loa Bose cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hiển thị thông tin kính lái HUD và hệ thống đèn viền nội thất Moodlight.

Hiệu suất vận hành và trang bị an toàn

KIA K5 cung cấp hai tùy chọn động cơ phù hợp với nhu cầu khác nhau. Động cơ Nu 2.0L MPI (150 mã lực, 192 Nm) đi kèm hộp số 6AT đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị mượt mà. Trong khi đó, bản 2.5 GT-Line sử dụng động cơ Theta-III 2.5L GDi (191 mã lực, 246 Nm) cùng hộp số 8AT mang lại cảm giác lái phấn khích hơn.

Khối động cơ trên KIA K5 đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như: 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Đặc biệt là các công nghệ hỗ trợ lái như camera toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù BVM và cảnh báo điểm mù BCW giúp người lái tự tin hơn trong mọi điều kiện giao thông.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Bản 2.0 Luxury/Premium Bản 2.5 GT-Line Động cơ Nu 2.0 MPI Theta-III 2.5 GDi Công suất tối đa 150 mã lực 191 mã lực Mô-men xoắn cực đại 192 Nm 246 Nm Hộp số 6 cấp tự động (6AT) 8 cấp tự động (8AT) Kích thước D x R x C 4.905 x 1.860 x 1.465 (mm) Chiều dài cơ sở 2.850 (mm)

Nhìn chung, KIA K5 2026 là mẫu xe dành cho những khách hàng trẻ tuổi hoặc những người yêu thích một chiếc sedan có cá tính mạnh, không gian rộng rãi và ngập tràn công nghệ trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng.