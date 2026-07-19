KIA K5 2026: Sedan hạng D phong cách thể thao và công nghệ vượt trội KIA K5 2026 ghi điểm nhờ thiết kế Fastback trẻ trung, khoang lái kỹ thuật số hiện đại cùng mức giá từ 769 triệu đồng, tạo áp lực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc.

KIA K5 2026 (tên gọi mới của dòng Optima) là mẫu sedan hạng D đại diện cho ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng xe Hàn Quốc. Được lắp ráp trong nước bởi THACO, K5 không chỉ thay đổi về tên gọi mà còn là một cuộc cách mạng về công nghệ và trải nghiệm lái, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry và Honda Accord.

Tại thị trường Việt Nam, KIA K5 2026 được phân phối với 3 phiên bản: Luxury, Premium và GT-Line. Trong tháng 07/2026, các đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi trị giá 10 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, đưa mức giá khởi điểm trở nên hấp dẫn hơn trong phân khúc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 mới nhất

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho KIA K5 trong tháng 07/2026 tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 KIA K5 2.0 Premium 889 1.011 994 980 KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044 1.030

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý.

Ngoại thất mang đậm hơi thở tương lai

Bước sang thế hệ thứ 5, KIA K5 2026 lột xác với phong cách Fastback thể thao. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng nhưng được kéo dài sang hai bên, nối liền với cụm đèn pha LED sắc sảo. Dải đèn định vị ban ngày LED màu hổ phách tạo hình chữ L uốn lượn mang lại nhận diện đặc biệt cho xe khi di chuyển vào ban đêm.

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi mạnh mẽ cùng bộ mâm hợp kim 18 inch đa chấu phối hai tông màu trẻ trung. Phần đuôi xe gây ấn tượng với dải đèn hậu LED đứt đoạn nối liền nhau theo xu hướng hiện đại. Cặp ống xả kép hình thang và bộ khuếch tán gió sau giúp hoàn thiện vẻ ngoài năng động cho mẫu sedan này.

Khoang lái kỹ thuật số và tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, KIA K5 2026 mang đến không gian rộng rãi và ngập tràn công nghệ. Khu vực táp-lô được thiết kế hướng về người lái với màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Phía sau vô-lăng D-cut thể thao là cụm đồng hồ kỹ thuật số Full Digital 12,3 inch hiển thị sắc nét.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị ghế bọc da có tính năng sưởi, riêng hàng ghế trước có thêm tính năng làm mát và ghế lái nhớ vị trí. Các tiện ích đáng giá khác bao gồm hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất Moodlight, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama trên hai bản cao cấp.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

KIA K5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ mạnh mẽ:

Động cơ Nu 2.0L MPI: Sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (trên bản Luxury và Premium).

Sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (trên bản Luxury và Premium). Động cơ Theta-III 2.5L GDi: Sản sinh công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (trên bản GT-Line).

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ người dùng như 6 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Đáng chú ý là hệ thống hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin (BVM) và camera quan sát toàn cảnh (AVM), giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe trong không gian hẹp.

Nhìn chung, với thiết kế đột phá và danh sách trang bị phong phú, KIA K5 2026 là lựa chọn sáng giá cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan hạng D vừa phục vụ gia đình, vừa thể hiện cá tính riêng. Điểm trừ duy nhất nằm ở phần mái xe dốc nhẹ kiểu Fastback có thể ảnh hưởng đôi chút đến không gian đầu của hành khách cao lớn ở hàng ghế sau.