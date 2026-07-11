KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe tháng 11/2026: giá niêm yết 619 triệu đồng, ưu đãi đến 15 triệu đồng Seltos 1.5 Turbo Deluxe có giá lăn bánh tạm tính 683–709 triệu đồng; 6 phiên bản niêm yết từ 549 đến 689 triệu đồng, kèm thông số, trang bị và đánh giá.

Trong tháng 11/2026, KIA Seltos được niêm yết từ 549 đến 689 triệu đồng tùy phiên bản. Bản 1.5 Turbo Deluxe có giá 619 triệu đồng và nhận mức ưu đãi cao nhất trong bảng giá, lên đến 15 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính của bản này là 709 triệu đồng tại Hà Nội, 697 triệu đồng tại TP.HCM và 683 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác.

Seltos là mẫu SUV cỡ B chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 22/07/2020. Ngày 16/8/2021, KIA Việt Nam bổ sung trang bị cho tất cả phiên bản và điều chỉnh tăng giá bán. Đến ngày 22/3/2024, THACO Auto công bố mở bán New Seltos với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ và trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình.

Thế hệ hiện hành có 6 phiên bản. Màu ngoại thất gồm 8 tùy chọn một tông (xanh rêu, xanh dương, cam, xám, đỏ, đen, vàng cát, trắng) và 4 tùy chọn hai tông (trắng – đen, vàng cát – đen, đỏ – đen, cam – đen). Tại Việt Nam, xe cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport, Mazda CX-3, Peugeot 2008 và MG ZS.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết, giá lăn bánh tạm tính và ưu đãi của từng phiên bản Seltos trong tháng 11/2026.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Ưu đãi Seltos 1.5L AT 549 631 620 606 Đến 14 triệu đồng, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất Seltos 1.5L Deluxe 569 653 642 628 Đến 10 triệu đồng Seltos 1.5 Turbo Deluxe 619 709 697 683 Đến 15 triệu đồng Seltos 1.5L Luxury 609 698 686 672 Đến 13 triệu đồng, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất Seltos 1.5 Turbo Luxury 665 760 747 733 Đến 10 triệu đồng Seltos 1.5L Premium 689 787 774 760 Đến 10 triệu đồng

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số chính của Seltos 2026

Seltos là mẫu 5 chỗ, kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, dài hơn mô hình cũ 50 mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên 2.610 mm, khoảng sáng gầm 190 mm, dung tích khoang hành lý 433 lít.

Thông số Giá trị Kích thước tổng thể (D x R x C) 4.365 x 1.800 x 1.645 mm Chiều dài cơ sở 2.610 mm Khoảng sáng gầm 190 mm Bán kính vòng quay 5.300 mm Khoang hành lý 433 lít Lốp 215/60R17 Động cơ SmartStream 1.5L 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút; 144 Nm tại 4.500 vòng/phút; hộp số CVT; dẫn động cầu trước Động cơ 1.5 Turbo (bản GT-Line) 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút; 253 Nm tại 1.500–3.500 vòng/phút; hộp số ly hợp kép 7 cấp Treo trước/sau MacPherson/thanh cân bằng Phanh trước/sau Đĩa/đĩa

Thiết kế vuông vức, nhiều tùy chọn cá nhân hóa

Seltos mới theo hướng thiết kế vuông vức, khỏe khoắn. Đầu xe có cụm tản nhiệt mũi hổ sơn đen bóng, mở rộng sang hai bên và nối liền cặp đèn pha LED hai tầng. Đèn báo rẽ có hiệu ứng dòng chảy 3D, đèn sương mù đặt dọc hai bên cũng dùng công nghệ LED.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và đường viền crom chạy từ cửa kính trước đến cuối trụ C. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED, xe đi kèm bộ mâm 17 inch 5 chấu thể thao. Hãng còn cung cấp tùy chọn màu nóc và thân xe riêng biệt để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa.

Phần đuôi xe gọn gàng, có đường vát lên thanh thoát. Cặp đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao cách điệu với màu sắc tương phản, đi cùng ống xả dạng hình thang đậm chất SUV.

Cabin rộng rãi, màn hình liền khối Panoramic

Theo nguồn tin, khoang nội thất của Seltos thuộc nhóm rộng rãi và thoải mái nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Vô-lăng 3 chấu, vát đáy thể thao, bọc da và tích hợp các nút bấm chức năng. Phía sau vô-lăng là màn hình liền khối Panoramic, kết hợp đồng hồ đa thông tin Full LCD 10,25 inch với màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ghế ngồi bọc da toàn bộ, ghế lái chỉnh điện và có chức năng làm mát. Bên cạnh đó, xe có phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), lẫy chuyển số trên vô-lăng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau. Chìa khóa thông minh Smartkey, KIA Connect và cốp chỉnh điện cũng nằm trong danh sách trang bị.

Các tiện nghi này không có đồng đều ở mọi phiên bản. Theo bảng thông số, bản 1.5 AT và 1.5 Deluxe dùng bảng đồng hồ 4,2 inch, điều hòa chỉnh cơ và không có cốp điện. Từ bản Premium trở lên, đồng hồ 10,25 inch cùng ghế thông gió và sạc không dây mới xuất hiện.

Hai tùy chọn động cơ, ba chế độ lái và ba chế độ địa hình

Phần lớn phiên bản dùng động cơ xăng SmartStream 1.5L, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh truyền đến bánh trước qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Bản cao cấp nhất GT-Line dùng động cơ 1.5 Turbo đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Động cơ này đạt công suất cực đại 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm trong dải 1.500–3.500 vòng/phút.

Xe có 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport cùng 3 chế độ địa hình Snow, Mud, Sand. Hệ thống khung gầm được tinh chỉnh để xe đầm chắc hơn và kiểm soát tốt hơn trên nhiều loại địa hình.

Trang bị an toàn tăng theo phiên bản

Dù thuộc nhóm SUV 5 chỗ gầm cao giá mềm, Seltos vẫn có gói an toàn khá đầy đủ: phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm bi