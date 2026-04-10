KIA Seltos 2026: Bảng giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 4 KIA Seltos 2026 duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ B với giá niêm yết từ 579 triệu đồng cùng gói ưu đãi quà tặng trị giá 16 triệu đồng. Mẫu xe nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và tùy chọn động cơ Turbo mạnh mẽ.

KIA Seltos 2026 là mẫu SUV đô thị sở hữu thiết kế năng động và hiện đại, được lắp ráp tại tỉnh Ninh Bình. Với sự đa dạng trong phiên bản và màu sắc, mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B đầy cạnh tranh tại Việt Nam, đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta và Honda HR-V.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính KIA Seltos tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, KIA Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi lớn cho các dòng Seltos, bao gồm giảm giá tiền mặt và voucher dịch vụ. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các phiên bản:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi KIA Seltos 1,5L AT 579 664 653 Ưu đãi đến 10 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Deluxe 599 687 675 Ưu đãi 9 triệu + Voucher 5 triệu KIA Seltos 1,5 Turbo Deluxe 619 709 697 Ưu đãi 10 triệu + Voucher 5 triệu KIA Seltos 1,5L Luxury 645 738 725 Ưu đãi 11 triệu + Voucher 5 triệu KIA Seltos 1,5 Turbo Luxury 665 760 747 Ưu đãi 10 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Premium 699 799 785 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

KIA Seltos 2026 có kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. Khoảng sáng gầm xe 190 mm giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị và các địa hình nhẹ.

Thông số Bản 1,5L AT/Deluxe/Luxury Bản 1,5L Premium Bản 1,5T Luxury/GT-Line Động cơ SmartStream 1,5L SmartStream 1,5L SmartStream 1,5L Turbo Công suất (mã lực) 113 113 158 Mô-men xoắn (Nm) 144 144 253 Hộp số CVT CVT 7-DCT Túi khí 2 6 6

Thiết kế ngoại thất và nội thất hiện đại

Diện mạo của KIA Seltos 2026 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, mở rộng nối liền cụm đèn pha LED 2 tầng. Thân xe nổi bật với mâm hợp kim 17 inch thiết kế thể thao. Đuôi xe gọn gàng với cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao.

Bên trong cabin, Seltos mang đến không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Xe được trang bị màn hình nối liền Panoramic tích hợp bảng đồng hồ 10,25 inch và màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các tiện nghi cao cấp bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp làm mát, điều hòa tự động 2 vùng và phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn ADAS

KIA Seltos 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ: Smartstream 1,5G (113 mã lực) đi kèm hộp số CVT và 1,5 Turbo (158 mã lực) đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand), đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất GT-Line được trang bị gói ADAS thông minh bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Các tính năng tiêu chuẩn khác như ABS, EBD, cảm biến lùi và camera lùi vẫn được duy trì trên tất cả phiên bản.

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế thể thao bắt mắt, trang bị tiện nghi dồi dào, không gian nội thất rộng rãi và động cơ Turbo vận hành mạnh mẽ.

Nhược điểm: Tay lái được đánh giá là khá nhẹ, khả năng cách âm chưa thực sự ấn tượng khi di chuyển ở tốc độ cao.