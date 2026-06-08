KIA Seltos 2026: Cập nhật giá bán, thông số kỹ thuật và đánh giá vận hành chi tiết KIA Seltos 2026 nâng cấp toàn diện với thiết kế thể thao, động cơ Smartstream 1,5L cùng gói an toàn ADAS, duy trì sức hút hàng đầu phân khúc SUV cỡ B.

KIA Seltos 2026 tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế trẻ trung, không gian nội thất giàu tiện nghi và hiệu suất vận hành linh hoạt. Được phân phối bởi THACO Auto dưới dạng lắp ráp trong nước, mẫu xe mang đến 6 tùy chọn phiên bản cùng đa dạng màu sắc ngoại thất, đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân hóa của người tiêu dùng.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh KIA Seltos 2026

Ở phiên bản mới nhất, KIA Seltos có mức giá khởi điểm từ 549 triệu đồng cho bản 1.5L AT và cao nhất ở các bản động cơ Turbo. Xe cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Hyundai Creta, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-3.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) KIA Seltos 1.5L AT 549 631 620 606 KIA Seltos 1.5L Deluxe 569 653 642 628 KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 619 709 697 683 KIA Seltos 1.5L Luxury 609 698 686 672 KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury 665 760 747 733 KIA Seltos 1.5L Premium 689 787 774 760

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc từng khu vực.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh và thể thao

KIA Seltos 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm cùng khoảng sáng gầm xe 190 mm. Chiều dài tổng thể tăng thêm 50 mm so với thế hệ tiền nhiệm giúp diện mạo xe trở nên thanh thoát và bề thế hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng sơn đen bóng, mở rộng sang hai bên và nối liền cụm đèn pha LED hai tầng. Hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy 3D sắc sảo. Thân xe dập nổi các đường gân khỏe khoắn, điểm xuyết viền mạ chrome kéo dài từ cửa kính trước tới trụ C. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế 5 chấu thể thao.

Đuôi xe vát gọn gàng với cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đồ họa bản đồ sao cách điệu. Cặp ống xả hình thang tạo điểm nhấn đậm chất SUV đô thị năng động.

Không gian cabin rộng rãi và tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, KIA Seltos 2026 mang đến không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Điểm nhấn trung tâm trên táp-lô là màn hình kép Panoramic kết nối bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Vô-lăng 3 chấu bọc da kiểu D-cut thể thao tích hợp đầy đủ nút bấm điều khiển chức năng. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng và tích hợp tính năng làm mát hàng ghế trước. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm: điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), lẫy chuyển số sau vô-lăng, chìa khóa thông minh khởi động từ xa và cốp đóng mở điện.

Khả năng vận hành linh hoạt và các tùy chọn động cơ

KIA Seltos 2026 cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành:

Động cơ xăng Smartstream 1,5L: Sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ 1,5L Turbo (bản GT-Line): Cho công suất tối đa 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm trong dải vòng tua 1.500–3.500 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

Mẫu SUV đô thị này hỗ trợ 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) cùng 3 chế độ kiểm soát địa hình (Snow, Mud, Sand). Hệ thống khung gầm sử dụng thép cường độ cao tinh chỉnh giúp tăng độ đầm chắc và khả năng dã ngoại nhẹ nhàng.

Công nghệ an toàn và gói hỗ trợ lái ADAS

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử (VSC/ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi, các phiên bản cao cấp của Seltos 2026 còn được trang bị 6 túi khí cùng cảm biến áp suất lốp.

Đặc biệt trên bản cao cấp, gói an toàn chủ động ADAS mang đến nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo người lái mất tập trung.

Đánh giá tổng quan

KIA Seltos 2026 tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ B nhờ thiết kế ngoại thất thời thượng, khoang nội thất rộng rãi cùng danh sách tiện nghi phong phú. Mặc dù vô-lăng cho cảm giác lái tương đối nhẹ ở tốc độ cao và khả năng cách âm ở mức trung bình, nhưng với mức giá cạnh tranh và sự bổ sung của gói an toàn ADAS, Seltos vẫn là mẫu xe gia đình đô thị rất đáng cân nhắc.