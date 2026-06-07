KIA Seltos 2026: Chi tiết giá lăn bánh và đánh giá thông số kỹ thuật mới nhất KIA Seltos 2026 duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ B với giá niêm yết từ 549 triệu đồng. Mẫu xe nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, nội thất giàu tiện nghi và tùy chọn động cơ Turbo mạnh mẽ.

KIA Seltos 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV đô thị hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2020, mẫu xe này đã liên tục được nâng cấp về thiết kế và công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Phiên bản mới nhất được lắp ráp tại Ninh Bình với 6 phiên bản, mang đến sự đa dạng trong lựa chọn từ trang bị đến vận hành.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Seltos tháng 7/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản KIA Seltos trong tháng 7/2026. Mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào các chương trình khuyến mãi cụ thể tại từng đại lý.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi KIA Seltos 1,5L AT 549 631 620 606 Đến 6 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Deluxe 569 653 642 628 Đến 6 triệu đồng KIA Seltos 1,5 Turbo Deluxe 619 709 697 683 Đến 15 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Luxury 609 698 686 672 Đến 7 triệu đồng KIA Seltos 1,5 Turbo Luxury 665 760 747 733 Đến 10 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Premium 689 787 774 760 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm các loại thuế phí cơ bản nhưng chưa trừ các ưu đãi linh hoạt từ đại lý.

Thiết kế ngoại thất hiện đại và cá tính

KIA Seltos 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm). So với thế hệ cũ, chiều dài tổng thể đã tăng thêm 50 mm, trong khi chiều dài cơ sở vẫn giữ mức 2.610 mm, đảm bảo không gian nội thất tối ưu.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng được mở rộng, nối liền với cụm đèn pha LED hai tầng hiện đại. Hệ thống đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy 3D tạo nên điểm nhấn sắc sảo. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và mâm xe 17 inch thiết kế thể thao. Đuôi xe được làm mới với cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao, kết hợp với ống xả hình thang mạnh mẽ.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của KIA Seltos 2026 được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc. Điểm nhấn công nghệ là màn hình nối liền Panoramic tích hợp đồng hồ đa thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm:

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng làm mát hàng ghế trước.

Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế sau.

Phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold).

Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và lẫy chuyển số thể thao trên vô-lăng.

Cốp đóng mở điện và chìa khóa thông minh khởi động từ xa.

Vận hành linh hoạt với hai tùy chọn động cơ

KIA Seltos 2026 cung cấp hai cấu hình động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau:

Động cơ Smartstream 1,5G: Sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT, ưu tiên sự mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT, ưu tiên sự mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị. Động cơ 1,5 Turbo: Trang bị trên bản cao cấp nhất, cho công suất lên tới 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng.

Xe hỗ trợ 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand), giúp người lái dễ dàng làm chủ xe trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Công nghệ an toàn và gói ADAS thông minh

Bên cạnh các tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, cân bằng điện tử và camera lùi, phiên bản GT-Line cao cấp nhất được trang bị gói an toàn chủ động ADAS với các tính năng vượt trội:

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm phía trước.

Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường.

Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi.

Đèn pha thích ứng thông minh.

Đánh giá chung

KIA Seltos 2026 vẫn là lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV cỡ B nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, trang bị và giá bán. Dù tay lái còn hơi nhẹ và khả năng cách âm ở mức trung bình, nhưng với không gian rộng rãi và động cơ Turbo mạnh mẽ, đây vẫn là mẫu xe đa dụng lý tưởng cho các gia đình trẻ tại Việt Nam.