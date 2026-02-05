KIA Soluto 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 26 triệu đồng Mẫu sedan hạng B KIA Soluto tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh nhất phân khúc với mức ưu đãi lên đến 26 triệu đồng trong tháng 5/2026, đi kèm chi phí vận hành tiết kiệm.

KIA Soluto được định vị là mẫu sedan nằm giữa phân khúc A và B, hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải và các gia đình nhỏ. Với lợi thế giá bán thấp nhất phân khúc, thậm chí rẻ hơn một số mẫu xe hạng A, Soluto là lựa chọn thực dụng cho những ai ưu tiên tính kinh tế.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, khách hàng mua KIA Soluto có thể nhận mức ưu đãi trị giá lên đến 26 triệu đồng. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh (triệu VNĐ) KIA Soluto MT 345 402 395 381 KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 414

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và trang bị của từng xe.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

KIA Soluto sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1,4L Dual – CVVT, sản sinh công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tùy chọn hộp số bao gồm số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, kết hợp hệ thống lái trợ lực điện giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị.

Thông số Giá trị Kích thước DxRxC (mm) 4.300 x 1.700 x 1.460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Động cơ Kappa 1,4L Dung tích bình xăng (L) 43 Tiêu thụ nhiên liệu đường trường 4,2–5,3L/100 km

Thiết kế ngoại thất và tiện nghi nội thất

Mẫu sedan này mang đậm dấu ấn thiết kế của KIA với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng và cụm đèn pha Halogen chóa phản xạ. Xe được trang bị mâm hợp kim 14 inch đa chấu. Trên các phiên bản Deluxe, xe có thêm tính năng gập điện cho gương chiếu hậu và nút mở cốp điện tiện lợi.

Không gian nội thất của Soluto được tối ưu theo phong cách thực dụng. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng ghế bọc da. Hàng ghế sau có độ ngả lưng lên tới 99 độ, mang lại sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cùng dàn âm thanh 6 loa.

An toàn và khung gầm cường độ cao

KIA Soluto chú trọng vào độ bền bỉ với khung xe chế tạo từ thép cường độ cao AHSS. Các tính năng an toàn cơ bản bao gồm hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, tự động khóa cửa khi xe di chuyển và 2 túi khí cho hàng ghế trước.

Dù còn hạn chế về mặt trang bị so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios hay Hyundai Accent, KIA Soluto vẫn là một giải pháp tối ưu cho bài toán kinh tế nhờ giá thành tiếp cận thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.