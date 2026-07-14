KIA Soluto 2026: Mẫu sedan thực dụng với giá bán và ưu đãi hấp dẫn nhất phân khúc Với mức giá khởi điểm từ 345 triệu đồng cùng ưu đãi lên tới 26 triệu đồng trong tháng 7/2026, KIA Soluto tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe kinh tế nhất cho các gia đình và đơn vị kinh doanh dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường xe hạng B ngày càng cạnh tranh gay gắt, KIA Soluto vẫn duy trì được sức hút nhờ chiến lược định giá thông minh. Nằm ở khoảng giao thoa giữa phân khúc A và B, mẫu sedan này không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp như Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage mà còn gây áp lực lên cả những mẫu xe hạng A nhờ mức giá khởi điểm cực kỳ dễ tiếp cận.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto tháng 7/2026

Tháng 7/2026, KIA Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trị giá lên đến 26 triệu đồng, giúp chi phí sở hữu xe thực tế giảm xuống đáng kể. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản tiêu chuẩn:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) KIA Soluto MT 345 402 395 381 KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 414

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dù có mức giá rẻ, KIA Soluto vẫn sở hữu các thông số kích thước và vận hành đủ dùng cho nhu cầu di chuyển đô thị và liên tỉnh cơ bản.

Kiểu xe Sedan 5 chỗ Kích thước DxRxC (mm) 4.300 x 1.700 x 1.460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Động cơ Kappa 1,4L Dual – CVVT Công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút Khoang hành lý (L) 475 Mức tiêu thụ nhiên liệu (cao tốc) 4,2–5,3 lít/100 km

Thiết kế ngoại thất: Tối giản và thực dụng

KIA Soluto mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng xe Hàn Quốc với lưới tản nhiệt mũi hổ nối liền cụm đèn pha halogen chóa phản xạ. Với chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm, xe vận hành khá linh hoạt trong điều kiện đường xá Việt Nam.

Điểm nhấn ở thân xe là bộ mâm hợp kim đa chấu 14 inch. Trên các phiên bản cao cấp như MT Deluxe và AT Deluxe, xe được trang bị thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện, mang lại sự tiện lợi đáng kể cho người dùng.

Không gian nội thất và tiện nghi

Bên trong cabin, táp-lô của Soluto được bố trí theo phong cách tối giản, tập trung vào tính công năng. Điểm cộng lớn là tất cả các phiên bản đều trang bị ghế bọc da. Hàng ghế sau có độ ngả lưng lên đến 99 độ, đi kèm tựa tay trung tâm và tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao, giúp hành khách thoải mái hơn trong những chuyến đi xa.

Về mặt công nghệ, xe sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, kết hợp cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là những trang bị khá hào phóng so với mức giá của một mẫu xe hạng B giá rẻ.

Khả năng vận hành và an toàn

Sức mạnh của KIA Soluto đến từ khối động cơ xăng Kappa 1,4L, sản sinh công suất 94 mã lực. Dù không quá mạnh mẽ, nhưng động cơ này đáp ứng tốt tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt khi chạy trên đường cao tốc chỉ tiêu tốn khoảng 4,2–5,3 lít/100 km.

Về an toàn, khung xe được chế tạo bằng thép cường độ cao AHSS. Các tính năng hỗ trợ cơ bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí. Dù trang bị an toàn chỉ ở mức cơ bản, nhưng đây là sự đánh đổi hợp lý để có được mức giá cạnh tranh nhất phân khúc.

Nhìn chung, KIA Soluto không phải là mẫu xe dành cho những người tìm kiếm sự sang trọng hay hiệu suất cao. Thay vào đó, đây là giải pháp tối ưu cho những ai cần một chiếc xe che mưa che nắng, không gian rộng rãi, vận hành bền bỉ và chi phí sử dụng thấp nhất có thể.