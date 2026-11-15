KIA Soluto MT và MT Deluxe tháng 11/2026: Giá từ 345 triệu đồng, ưu đãi đến 46 triệu đồng Soluto có hai phiên bản MT và MT Deluxe, giá niêm yết 345–375 triệu đồng, lăn bánh từ 381 triệu đồng; xe dùng động cơ Kappa 1.4L 94 mã lực, có 2 túi khí.

KIA Soluto tháng 11/2026 có giá niêm yết 345 triệu đồng (bản MT) và 375 triệu đồng (bản MT Deluxe). Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 381 đến 436 triệu đồng tùy khu vực, bản MT được ưu đãi lên đến 46 triệu đồng. Mẫu sedan lắp ráp tại Việt Nam này được định vị giữa phân khúc A và B, hướng đến khách hàng chạy xe dịch vụ và các gia đình nhỏ.

Theo nguồn tin, Soluto có giá bán rẻ nhất phân khúc, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe hạng A như VinFast Fadil hay Honda Brio. Đổi lại, xe chỉ có trang bị vừa đủ. Các đối thủ cạnh tranh gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Mitsubishi Attrage.

Tháng 11/2021, tất cả phiên bản Soluto được nâng cấp nhẹ về trang bị và đổi sang logo mới trẻ trung, hiện đại hơn, trong khi giá bán không thay đổi. Xe có 5 màu sơn ngoại thất: Trắng (Clear White), Đen (Aurora Black Pearl), Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và Xanh lam (Blue Stream).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Dưới đây là giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của hai phiên bản KIA Soluto được nguồn tin cập nhật trong tháng 11/2026.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (triệu đồng) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Soluto MT 345 402 395 381 Lên đến 46 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 414 Không nêu

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật đáng chú ý

Hạng mục Thông số Kiểu xe Sedan, 5 chỗ Xuất xứ Lắp ráp tại Việt Nam Kích thước D x R x C 4.300 x 1.700 x 1.460 mm Chiều dài cơ sở 2.570 mm Trọng lượng không tải 1.036 kg Khoang hành lý 475 lít Động cơ Kappa 1.4L Dual CVVT, 1.368 cc Công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp Hệ thống treo trước/sau McPherson/Thanh xoắn Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống hoặc Đĩa/Đĩa Dung tích bình xăng 43 lít Tiêu hao nhiên liệu đường cao tốc 4,2–5,3 lít/100 km Tiêu hao nhiên liệu trong thành phố 6,7–8,3 lít/100 km

Thiết kế bình dân, thiên về thực dụng

Soluto có ngoại hình khá bình dân với kích thước 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Xe mang các nét đặc trưng của thương hiệu như lưới tản nhiệt mũi hổ và cụm đèn pha tròn trịa.

Các chi tiết như hốc đèn sương mù, khe hút gió khá đơn giản. Đèn pha là loại halogen chóa phản xạ thông thường. Hai phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe có thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện.

Bộ mâm hợp kim đa chấu 14 inch là điểm nhấn ở phần thân xe. Tay nắm cửa được mạ crom, riêng phiên bản thấp nhất không có trang bị này.

Cabin đơn giản, ghế da cho mọi phiên bản

Khoang nội thất bố trí đơn giản, thực dụng, với cửa gió điều hòa hai bên thiết kế tròn. Tất cả phiên bản đều có ghế bọc da. Hàng ghế sau có tựa tay trung tâm, tựa đầu ở vị trí giữa và 3 vị trí tựa đầu chỉnh được độ cao. Độ ngả lưng ghế tăng lên đến 99 độ cho tất cả các ghế.

Xe khởi động bằng chìa khóa thông thường. Đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình điện tử nhỏ. Vô lăng 3 chấu mang phong cách thể thao, tích hợp các nút điều khiển. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và hệ thống âm thanh 6 loa.

Một động cơ duy nhất, ưu tiên cơ bản

KIA Soluto chỉ dùng một tùy chọn động cơ xăng Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Xe còn có hệ thống lái trợ lực điện MDPS, treo trước kiểu McPherson và treo sau thanh xoắn.

Khung thép cường độ cao và gói an toàn cơ bản

Khung xe được chế tạo bằng thép cường độ cao AHSS (Advanced High Strength Steel). Về an toàn, Soluto có phanh đĩa trước và sau, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và tự động khóa cửa khi xe chạy. Xe chỉ có 2 túi khí.

Nhận định chung

Nhìn chung, lợi thế lớn nhất của KIA Soluto là mức giá thấp nhất phân khúc, cùng thiết kế dễ nhìn, thực dụng, không gian nội thất rộng và mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm. Ở chiều ngược lại, động cơ có công suất khiêm tốn, số túi khí hạn chế và trang bị cơ bản ít hơn các đối thủ. Với nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư thấp, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng nên so sánh kỹ trang bị trước khi quyết định.