KIA Soluto tháng 6/2026: Ưu đãi 26 triệu đồng, giá lăn bánh chỉ từ 381 triệu đồng KIA Soluto củng cố vị thế sedan rẻ nhất phân khúc với ưu đãi lớn trong tháng 6/2026. Mẫu xe sở hữu không gian rộng rãi, động cơ Kappa tiết kiệm và chi phí vận hành tối ưu.

KIA Soluto tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Trong tháng 6/2026, tất cả các phiên bản của dòng xe này đều nhận được mức ưu đãi giảm giá lên tới 26 triệu đồng, đưa mức giá khởi điểm thực tế xuống mức thấp kỷ lục, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe hạng A.

KIA Soluto tháng 6/2026 áp dụng ưu đãi lớn cho tất cả phiên bản

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto mới nhất tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản KIA Soluto sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi hiện hành:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh Tỉnh khác KIA Soluto MT 345 402 395 381 KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 414

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách riêng của từng đại lý và các trang bị đi kèm.

Diện mạo KIA Soluto hiện đại hơn với logo nhận diện mới

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

KIA Soluto được trang bị khối động cơ xăng Kappa 1.4L Dual – CVVT, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Xe cung cấp hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

Thông số Chi tiết Kích thước DxRxC (mm) 4.300 x 1.700 x 1.460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Động cơ Kappa 1.4L Công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Tiêu thụ nhiên liệu (cao tốc) 4,2–5,3 lít/100 km

Khối động cơ Kappa 1.4L bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu trên KIA Soluto

Thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất

Về ngoại thất, KIA Soluto sở hữu phong cách thiết kế thực dụng với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng. Điểm nhấn ở thân xe là bộ mâm hợp kim đa chấu 14 inch và tay nắm cửa mạ crom sang trọng (trên các bản cao cấp). Hệ thống đèn pha sử dụng công nghệ halogen chóa phản xạ, đi kèm gương chiếu hậu gập điện tiện lợi trên phiên bản Deluxe.

Thiết kế ngoại thất KIA Soluto mang nét trẻ trung và thực dụng

Không gian nội thất của xe được tối ưu hóa với chiều dài cơ sở 2.570 mm, mang lại sự thoải mái cho 5 vị trí ngồi. Toàn bộ các phiên bản đều được bọc da cao cấp, hàng ghế sau có khả năng ngả lưng lên tới 99 độ. Hệ thống giải trí trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa.

Khoang cabin được bố trí đơn giản và khoa học của KIA Soluto

An toàn và khung gầm

An toàn luôn là yếu tố được chú trọng khi KIA Soluto sử dụng khung xe chế tạo từ thép cường độ cao AHSS. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, tự động khóa cửa khi xe vận hành và 2 túi khí cho hàng ghế trước.

Hệ thống an toàn trên KIA Soluto đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cơ bản

Với ưu điểm về giá bán rẻ nhất phân khúc, chi phí bảo dưỡng thấp và không gian rộng rãi, KIA Soluto tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng lần đầu mua xe hoặc các đơn vị kinh doanh dịch vụ đang tìm kiếm một phương tiện kinh tế và bền bỉ.