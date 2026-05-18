KIA Sonet 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất tháng 5/2026

Ngọc Hùng18/05/2026 14:03

KIA Sonet 2026 phân phối với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 489 triệu đồng. Mẫu SUV hạng A gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế Star-map và tiện nghi hiện đại bậc nhất phân khúc.

KIA Sonet 2026 hiện là mẫu SUV hạng A chủ lực của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Raize hay VinFast VF 5. Trong tháng 5/2026, mẫu xe này tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống đại lý, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho khách hàng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sonet tháng 5/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của các phiên bản KIA Sonet tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VNĐ)Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ)Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ)Ưu đãi
KIA Sonet 1.5 AT489563554Đến 14 triệu đồng
KIA Sonet 1.5 Deluxe519597587Đến 25 triệu đồng
KIA Sonet 1.5 Luxury559642631Đến 25 triệu đồng
KIA Sonet 1.5 Premium609698686Đến 20 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng biệt tại từng đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực.

KIA Sonet 2026 sở hữu ngoại hình năng động và trẻ trung.

Thiết kế ngoại thất Star-map hiện đại

KIA Sonet 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.500 mm. Điểm nhấn lớn nhất ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng với họa tiết sóng độc đáo, mở rộng sang hai bên tạo cảm giác bề thế.

Hệ thống chiếu sáng được tái thiết kế theo cảm hứng các chòm sao (Star-map). Cụm đèn pha LED 3 bóng tách biệt kết hợp hài hòa với đèn sương mù LED, mang lại vẻ ngoài công nghệ. Thân xe đậm chất SUV với hốc bánh cao và mâm 16 inch phối hai tông màu thể thao. Đuôi xe gây ấn tượng với dải đèn LED liền mạch kéo dài, phong cách thường thấy trên các dòng xe hạng sang.

Cụm đèn hậu LED mang phong cách của các dòng xe sang.

Không gian nội thất và tiện nghi vượt trội

Bên trong cabin, KIA Sonet 2026 cung cấp không gian rộng rãi với thiết kế thể thao. Vô-lăng 3 chấu bọc da dạng D-Cut kết hợp cùng chỉ khâu đỏ tạo điểm nhấn. Trên phiên bản Premium, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, khởi động từ xa, sạc không dây chuẩn Qi và cửa sổ trời chỉnh điện có tính năng chống kẹp. Hàng ghế sau của xe có thể điều chỉnh độ ngả lưng hoặc gập tỷ lệ 6:4 để mở rộng khoang hành lý lên đến 392 lít.

Nội thất KIA Sonet 2026 được tối ưu hóa các tiện ích cho người dùng.

Động cơ Smartstream và khả năng vận hành

Cả 4 phiên bản KIA Sonet 2026 đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số vô cấp CVT.

Thông số kỹ thuậtPhiên bản DeluxePhiên bản LuxuryPhiên bản Premium
Động cơSmartstream 1.5LSmartstream 1.5LSmartstream 1.5L
Công suất (hp/rpm)113/6.300113/6.300113/6.300
Mô-men xoắn (Nm/rpm)144/4.500144/4.500144/4.500
Hộp sốCVTCVTCVT
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)5,975,976,12

Về an toàn, KIA Sonet 2026 được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử (VSC/ESP), camera lùi và cảm biến sau. Riêng phiên bản Premium sở hữu tới 6 túi khí, trong khi các bản còn lại trang bị 2 túi khí.

Động cơ Smartstream 1.5L giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Nhìn chung, với mức giá cạnh tranh từ 489 triệu đồng cùng thiết kế bắt mắt và trang bị phong phú, KIA Sonet 2026 vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.

