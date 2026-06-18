KIA Sonet 2026: Đánh giá chi tiết SUV đô thị giá từ 489 triệu đồng KIA Sonet 2026 củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc SUV hạng A với thiết kế Star-map mới và không gian nội thất tối ưu. Trong tháng 6/2026, mẫu xe nhận ưu đãi tới 30 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

KIA Sonet 2026 khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV hạng A được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, không gian thực dụng và giá bán dễ tiếp cận. Trong tháng 6/2026, nhà phân phối THACO áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng cho các phiên bản, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu mẫu xe này hơn.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sonet cập nhật tháng 6/2026

Hiện nay, KIA Sonet được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản chính. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi KIA Sonet 1.5 AT 489 563 554 540 Đến 20 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Deluxe 519 597 587 573 Đến 30 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Luxury 559 642 631 617 Đến 30 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Premium 609 698 686 672 Đến 25 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất Star-map năng động

KIA Sonet 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), cùng khoảng sáng gầm xe đạt 205 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị. Điểm nhấn lớn nhất ở ngoại thất là ngôn ngữ thiết kế mới với lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu họa tiết sóng, mở rộng theo phương ngang.

Hệ thống chiếu sáng lấy cảm hứng từ các chòm sao (Star-map) với cụm đèn pha LED 3 bóng tách biệt trên các bản cao cấp. Thân xe đậm chất SUV với hốc bánh cao, đi kèm bộ mâm 16 inch phối hai tông màu thể thao. Đuôi xe gây ấn tượng với dải đèn LED liền mạch, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại tương tự các dòng xe phân khúc cao hơn của KIA.

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Với chiều dài cơ sở 2.500 mm, khoang cabin của KIA Sonet 2026 được đánh giá là khá rộng rãi trong phân khúc SUV hạng A. Táp-lô được thiết kế tập trung vào người lái với vô-lăng D-Cut bọc da thể thao và màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch trên bản Premium, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ghế ngồi bọc da êm ái là trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp nhất còn sở hữu ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời chống kẹp, sạc không dây Qi và hệ thống âm thanh 6 loa. Hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả lưng hoặc gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý từ mức tiêu chuẩn 392 lít.

Hiệu suất vận hành và trang bị an toàn

Tất cả các phiên bản KIA Sonet 2026 đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh được truyền thông qua hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Trên các bản Luxury và Premium, người lái có thể tùy chọn 3 chế độ lái: Normal, Eco và Sport để phù hợp với điều kiện vận hành.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Phiên bản Premium nổi bật hơn với 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và cảm biến khoảng cách phía trước.

Thông số kỹ thuật chi tiết KIA Sonet 2026

Thông số KIA Sonet Deluxe/Luxury KIA Sonet Premium Kích thước D x R x C (mm) 4.120 x 1.790 x 1.642 4.120 x 1.790 x 1.642 Chiều dài cơ sở (mm) 2.500 2.500 Động cơ Smartstream 1.5L Smartstream 1.5L Công suất cực đại (hp) 113 113 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 144 144 Hộp số CVT CVT Số túi khí 2 6 Màn hình giải trí 8 inch 10,25 inch

Tổng kết

KIA Sonet 2026 vẫn là lựa chọn sáng giá cho những khách hàng lần đầu mua xe hoặc gia đình trẻ cần một mẫu SUV đô thị đa dụng. Dù còn hạn chế về không gian để chân hàng ghế sau và hệ thống treo hơi cứng, nhưng với thiết kế bắt mắt và mức giá cạnh tranh, Sonet vẫn tạo ra áp lực lớn lên các đối thủ như Toyota Raize hay VinFast VF 5.