KIA Sonet 2026: SUV hạng A hiện đại với giá lăn bánh từ 540 triệu đồng KIA Sonet 2026 duy trì sức hút nhờ ngôn ngữ thiết kế Star-map thời thượng và không gian nội thất giàu tiện nghi. Với mức giá lăn bánh khởi điểm từ 540 triệu đồng, mẫu xe này tiếp tục là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.

KIA Sonet 2026 là mẫu SUV hạng A được THACO Auto lắp ráp và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2021 và trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào năm 2024, Sonet đã khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn hàng đầu cho khách hàng mua xe lần đầu hoặc di chuyển trong đô thị nhờ thiết kế năng động và chi phí vận hành tối ưu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sonet tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, KIA Sonet tiếp tục được phân phối với 4 phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) KIA Sonet 1.5 AT 489 563 554 540 KIA Sonet 1.5 Deluxe 519 597 587 573 KIA Sonet 1.5 Luxury 559 642 631 617 KIA Sonet 1.5 Premium 609 698 686 672

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

KIA Sonet 2026 sở hữu ngoại hình năng động và hiện đại tại thị trường Việt Nam

Thiết kế Star-map và diện mạo SUV đặc trưng

KIA Sonet 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), cùng khoảng sáng gầm xe đạt 205 mm. Thông số này giúp xe vận hành linh hoạt trong các điều kiện đường xá đô thị chật hẹp hoặc khi cần leo lề.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được cách điệu bằng họa tiết hình sóng độc đáo. Hệ thống chiếu sáng lấy cảm hứng từ các chòm sao (Star-map) với cụm đèn pha LED 3 bóng tách biệt trên các bản cao cấp, tạo nên diện mạo công nghệ và hiện đại hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Hệ thống đèn pha LED Star-map mới trên KIA Sonet 2026

Thân xe đậm chất SUV với hốc bánh cao và mâm xe 16 inch phối hai tông màu thể thao. Đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu LED liền mạch, mang hơi hướng của các dòng xe sang, kết hợp cùng cản sau ốp bạc khỏe khoắn.

Thiết kế đuôi xe KIA Sonet với dải đèn LED kéo dài ấn tượng

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Dù là mẫu xe hạng A, KIA Sonet 2026 sở hữu chiều dài cơ sở 2.500 mm, mang lại không gian cabin tương đối rộng rãi cho 5 người ngồi. Táp-lô được thiết kế theo phong cách hiện đại với màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch trên bản Premium, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang lái KIA Sonet 2026 với màn hình trung tâm cỡ lớn và vô-lăng D-Cut

Vô-lăng 3 chấu bọc da dạng D-Cut thể thao tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Hệ thống ghế ngồi bọc da êm ái, trong đó ghế lái trên bản cao cấp nhất có tính năng chỉnh điện. Hàng ghế sau có độ ngả lưng tốt và được trang bị cửa gió điều hòa riêng biệt cùng cổng sạc USB Type-C tiện lợi.

Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm: hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây Qi, cửa sổ trời chỉnh điện và tính năng khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh.

Hàng ghế sau rộng rãi với đầy đủ cửa gió điều hòa và bệ tỳ tay

Vận hành và công nghệ an toàn

Tất cả các phiên bản KIA Sonet 2026 tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe dao động từ 5,97 đến 6,12 lít/100 km, một con số lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày. Trên các phiên bản Luxury và Premium, người lái có thể tùy chọn các chế độ lái Normal, Eco hoặc Sport tùy theo điều kiện vận hành.

Động cơ Smartstream 1.5L trên KIA Sonet tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Về an toàn, KIA Sonet được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Đặc biệt, phiên bản Premium sở hữu tới 6 túi khí và hệ thống cảm biến áp suất lốp, mang lại sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật cơ bản KIA Sonet 2026

Kiểu động cơ Smartstream 1.5L Công suất cực đại 113 hp / 6.300 rpm Mô-men xoắn cực đại 144 Nm / 4.500 rpm Hộp số CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Kích thước (D x R x C) 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm) Khoảng sáng gầm 205 mm Dung tích bình xăng 45 lít

Nhìn chung, KIA Sonet 2026 vẫn là một mẫu xe "đáng đồng tiền bát gạo" trong phân khúc SUV hạng A. Xe hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ, không gian sử dụng và trang bị công nghệ, dù vẫn còn một vài hạn chế nhỏ về không gian để chân hàng ghế sau hay hệ thống treo hơi cứng khi đi qua các gờ giảm xóc.