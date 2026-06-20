KIA Sportage 2026: Bản Premium giảm 50 triệu đồng, khẳng định vị thế CUV công nghệ Trong tháng 6/2026, KIA Sportage 2026 gây chú ý với mức ưu đãi lên đến 50 triệu đồng cho phiên bản Premium. Mẫu CUV hạng C từ Hàn Quốc hiện sở hữu trục cơ sở dài nhất phân khúc cùng không gian nội thất đậm chất tương lai.

KIA Sportage 2026 đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của dòng xe từng bị gián đoạn tại thị trường Việt Nam. Thuộc thế hệ thứ 5 với ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" đột phá, Sportage không chỉ thay đổi diện mạo mà còn tái định nghĩa tiêu chuẩn công nghệ trong phân khúc Crossover hạng C, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Ưu đãi hấp dẫn và giá lăn bánh tháng 6/2026

Tại thị trường Việt Nam, KIA Sportage được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản. Trong tháng 6/2026, các đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi mạnh tay, đặc biệt là mức giảm 50 triệu đồng cho bản 2.0G Premium.

KIA Sportage 2026 cung cấp 8 tùy chọn màu ngoại thất và 2 tông màu nội thất tùy phiên bản.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của một số phiên bản tiêu biểu:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi 2.0G Premium 819 933 917 Giảm 50 triệu đồng 2.0G Signature 929 1.056 1.038 Giảm 30 triệu đồng 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 Giảm 30 triệu đồng

Mức giá lăn bánh thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi riêng của từng đại lý.

Thiết kế Opposites United và kích thước vượt trội

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.660 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở đạt mức 2.755 mm, ngang bằng Hyundai Tucson và vượt trội hơn cả Mazda CX-5 lẫn Honda CR-V, mang lại không gian cabin cực kỳ rộng rãi.

Hệ thống chiếu sáng Matrix LED cao cấp kết hợp dải LED định vị boomerang đặc trưng.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu, chia làm hai phần: phía trên mạ crom khói tinh tế, phía dưới là bộ khuếch tán vảy rồng sơn đen bóng. Thân xe thể thao với mâm xe 18-19 inch thiết kế lốc xoáy. Đặc biệt, gương chiếu hậu được tách rời khỏi cột A giúp tối ưu tầm nhìn cho người lái.

Ngoài ra, KIA còn cung cấp gói tùy chọn X-Line nhằm gia tăng vẻ hầm hố và cá tính cho những khách hàng yêu thích phong cách việt dã.

Nội thất tràn ngập công nghệ số

Bước vào bên trong, Sportage 2026 gây choáng ngợp bởi màn hình đôi cong tràn viền 12,3 inch chiếm phần lớn diện tích táp-lô. Mọi phím bấm vật lý gần như được lược bỏ, thay thế bằng giao diện cảm ứng hiện đại.

Màn hình cong trung tâm tích hợp đầy đủ các kết nối thông minh Apple CarPlay và Android Auto.

Khu vực bệ tỳ tay trung tâm cũng được tái thiết kế với cần số dạng núm xoay điện tử (trên các bản cao cấp), tạo cảm giác sang trọng như các dòng xe hạng sang. Hệ thống giải trí đi kèm dàn âm thanh 8 loa Harman Kardon mang đến trải nghiệm âm thanh sống động.

Ghế ngồi bọc da tích hợp tính năng sưởi ấm, làm mát và nhớ vị trí tiện lợi.

Khoang hành lý của xe đạt dung tích 534 lít và có thể mở rộng lên tới 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai, dẫn đầu phân khúc về khả năng chứa đồ.

Hiệu năng vận hành đa dạng

KIA Sportage 2026 cung cấp cho người dùng 3 tùy chọn động cơ Smartstream thế hệ mới:

Động cơ xăng 2,0 L: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng tăng áp 1,6 L: Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD. Động cơ Diesel 2,0 L: Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Xe được trang bị đa dạng chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport và Smart.

An toàn chủ động ADAS

Điểm giá trị nhất trên KIA Sportage 2026 chính là hệ thống an toàn chủ động ADAS. Các tính năng nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên cụm đồng hồ và camera 360 độ sắc nét.

Các radar và camera hỗ trợ tối đa người lái trong việc phòng tránh va chạm.

Nhìn chung, với thiết kế đột phá, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ dày đặc, KIA Sportage 2026 là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng trẻ tuổi yêu thích sự hiện đại. Dù hệ thống treo có phần hơi cứng theo thiên hướng thể thao, nhưng đây vẫn là mẫu xe có sự cân bằng tốt giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.