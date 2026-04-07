KIA Sportage 2026: Cập nhật giá lăn bánh tháng 4 và ưu đãi 30 triệu đồng Mẫu CUV hạng C KIA Sportage 2026 đang áp dụng chính sách ưu đãi lên đến 30 triệu đồng trong tháng 4. Xe sở hữu 3 tùy chọn động cơ cùng thiết kế Opposites United đột phá.

KIA Sportage 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc Crossover (CUV) hạng C tại Việt Nam với diện mạo hiện đại và cấu hình vận hành đa dạng. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này nhận được sự quan tâm lớn nhờ chính sách ưu đãi giá trị lên đến 30 triệu đồng cho các phiên bản cụ thể, giúp tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

KIA Sportage 2026 sở hữu thiết kế lột xác mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sportage tháng 4/2026

Tại Việt Nam, KIA Sportage được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản chính. Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính tại các địa phương (đơn vị: triệu VND):

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh Tỉnh khác Ưu đãi 2.0G Premium 819 933 917 903 - 2.0G Signature 929 1.056 1.038 1.024 - 2.0G Signature (X-Line) 939 1.067 1.049 1.035 Ưu đãi 30 triệu 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 1.112 - 1.6T Signature AWD (X-Line) 999 1.135 1.115 1.101 Ưu đãi 11 triệu

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Mẫu CUV hạng C của KIA cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson và Mazda CX-5.

Thiết kế ngoại thất và ngôn ngữ Opposites United

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.660 (mm). Với chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, xe cung cấp không gian nội thất tương đương Hyundai Tucson và nhỉnh hơn so với Mazda CX-5.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ được chia làm hai phần: phía trên là chi tiết mạ crom khói nhỏ gọn, phía dưới là bộ khuếch tán vảy rồng sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Matrix LED cao cấp, kết hợp dải LED định vị hình boomerang sắc sảo.

Cụm đèn hậu LED tạo hình móc câu là điểm nhấn phía sau xe.

Nội thất hiện đại và không gian tối ưu

Khoang cabin của KIA Sportage 2026 mang phong cách tương lai với màn hình đôi cong tràn viền chiếm 2/3 bề mặt táp-lô. Toàn bộ các phím bấm vật lý được tối giản, thay thế bằng các bảng điều khiển cảm ứng. Đặc biệt, xe đã loại bỏ cần số truyền thống để chuyển sang dạng núm xoay chuyển số hiện đại.

Ghế ngồi: Bọc da cao cấp, tích hợp sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí cho ghế lái.

Bọc da cao cấp, tích hợp sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí cho ghế lái. Tiện nghi: Điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon trên các bản cao cấp.

Điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon trên các bản cao cấp. Khoang hành lý: Dung tích đạt 534 lít và có thể mở rộng lên 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Màn hình cong tràn viền mang đến trải nghiệm như trên các dòng xe sang.

Tùy chọn động cơ và công nghệ an toàn ADAS

KIA Sportage 2026 cung cấp cho khách hàng Việt Nam 3 lựa chọn động cơ chính, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành:

Động cơ xăng 2.0L: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng tăng áp 1.6L: Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD. Động cơ Diesel 2.0L: Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, hộp số tự động 8 cấp.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống ADAS cao cấp bao gồm: hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ và hiển thị điểm mù trên cụm đồng hồ.

Hệ thống an toàn ADAS giúp người lái tự tin hơn trong các điều kiện giao thông phức tạp.

Nhìn chung, KIA Sportage 2026 là lựa chọn sáng giá cho những ai tìm kiếm một mẫu CUV có thiết kế cá tính, nội thất rộng rãi và ngập tràn công nghệ. Dù hệ thống treo được đánh giá là hơi cứng theo phong cách thể thao, nhưng đây vẫn là mẫu xe có tính thực dụng cao và chi phí sở hữu hấp dẫn trong phân khúc.