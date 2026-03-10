KIA Sportage 2026: Chi tiết bảng giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 3/2026 KIA Sportage 2026 hiện có giá niêm yết từ 819 triệu đồng cùng ưu đãi lên tới 30 triệu đồng. Mẫu CUV hạng C gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, công nghệ ngập tràn và 3 tùy chọn động cơ.

KIA Sportage 2026 là mẫu Crossover (CUV) hạng C tiêu biểu thuộc thế hệ thứ 5, đánh dấu sự quay trở lại mạnh mẽ của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Với ngôn ngữ thiết kế đột phá và trang bị công nghệ vượt trội, Sportage hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sportage tháng 3/2026

Hiện nay, KIA Sportage được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản chính. Khách hàng có 8 lựa chọn màu sắc ngoại thất đa dạng và 2 tùy chọn màu nội thất tùy theo phiên bản. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tham khảo cho các phiên bản:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 - KIA Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 - KIA Sportage 2.0G Signature (X-Line) 939 1.067 1.049 Ưu đãi tới 30 triệu KIA Sportage 2.0D Signature 939 1.067 1.049 - KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 - KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) 999 1.135 1.115 Ưu đãi tới 11 triệu

KIA Sportage 2026 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động hơn thế hệ cũ.

Thiết kế ngoại thất đột phá theo ngôn ngữ Opposites United

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.700 (mm). Với chiều dài cơ sở 2.755 mm, mẫu xe này tương đương với Hyundai Tucson và nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc, mang lại không gian tối ưu cho người dùng.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, chia làm hai phần với bộ khuếch tán dạng vảy rồng sơn đen bóng phía dưới. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Matrix LED cao cấp kết hợp dải LED định vị hình boomerang sắc sảo. Thân xe trông cá tính hơn nhờ các đường gân dập nổi và bộ mâm thiết kế dạng lốc xoáy có kích thước từ 18–19 inch.

Thiết kế đuôi xe táo bạo với dải đèn LED kết nối ngang bề mặt phía sau.

Không gian nội thất hiện đại và công nghệ tiên phong

Bên trong cabin, KIA Sportage 2026 gây choáng ngợp bởi màn hình đôi cong tràn viền chiếm 2/3 bề mặt táp-lô. Bệ điều khiển trung tâm được tối giản hóa với núm xoay chuyển số điện tử thay thế cho cần số truyền thống, tạo cảm giác sang trọng như các dòng xe hạng sang.

Ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có khả năng nhớ 2 vị trí, tích hợp sưởi ấm, làm mát và thông gió. Khoang hành lý của xe đạt dung tích 534 lít và có thể mở rộng lên 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai, đây là con số ấn tượng nhất trong phân khúc hiện nay.

Nội thất KIA Sportage 2026 mang phong cách tương lai với các tính năng cảm ứng toàn phần.

Khả năng vận hành và hệ thống an toàn ADAS

KIA mang đến 3 tùy chọn động cơ cho Sportage 2026 để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau: động cơ xăng 2.0L (154 mã lực), động cơ xăng tăng áp 1.6L (178 mã lực) và động cơ Diesel 2.0L (184 mã lực). Xe được trang bị hệ thống an toàn ADAS cao cấp với các tính năng như:

Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) dựa trên hệ thống định vị.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và camera 360 độ.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Mẫu xe được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến nhất.

Nhận định chung

Nhìn chung, KIA Sportage 2026 là lựa chọn sáng giá cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu CUV có thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ. Dù hệ thống treo được đánh giá là hơi cứng do thiên hướng thể thao, nhưng sự đa dạng về phiên bản và động cơ vẫn là điểm cộng lớn để mẫu xe này duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam.