KIA Sportage 2026: Phiên bản X-Line giảm giá 30 triệu đồng trong tháng 2 Cập nhật bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sportage 2026 mới nhất tại Việt Nam. Phiên bản X-Line nhận ưu đãi trực tiếp 30 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc CUV hạng C.

KIA Sportage 2026 đang khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc Crossover (CUV) hạng C tại Việt Nam nhờ sự lột xác toàn diện về thiết kế và công nghệ. Trong tháng 2/2026, mẫu xe này tiếp tục thu hút khách hàng với chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp lên đến 30 triệu đồng cho các phiên bản X-Line, tạo áp lực lớn lên các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

KIA Sportage 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Opposites United hoàn toàn mới.

Bảng giá lăn bánh KIA Sportage 2026 mới nhất tháng 2

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản KIA Sportage 2026 tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi 2.0G Premium 819 939 923 - 2.0G Signature 929 1.062 1.044 - 2.0G Signature (X-Line) 939 1.073 1.055 Giảm 30 triệu đồng 2.0D Signature 939 1.073 1.055 - 1.6T Signature AWD 1.009 1.152 1.132 - 1.6T Signature AWD (X-Line) 999 1.141 1.121 Giảm 11 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất đột phá với ngôn ngữ Opposites United

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, tương đương Hyundai Tucson và vượt trội hơn so với Mazda CX-5. Điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt hình mũi hổ được cách điệu, kết hợp cùng hệ thống đèn pha Matrix LED và dải đèn định vị LED boomerang sắc sảo.

Hệ thống đèn pha Matrix LED là trang bị đáng giá trên thế hệ mới.

Thân xe mang phong cách thể thao với những đường gân dập nổi và mâm xe thiết kế dạng lốc xoáy kích thước 19 inch. Gương chiếu hậu được dời khỏi cột A giúp mở rộng tầm quan sát, tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập tự động và cảnh báo điểm mù.

Không gian nội thất kỹ thuật số hiện đại

Bên trong cabin, KIA Sportage 2026 gây ấn tượng với màn hình cong tràn viền 12,3 inch tích hợp cả bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Bệ điều khiển trung tâm được tối giản hóa với cần số dạng núm xoay điện tử, mang đến cảm giác sang trọng và cao cấp.

Khoang lái hiện đại với màn hình cong tràn viền và núm xoay chuyển số điện tử.

Ghế ngồi trên xe được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái tích hợp tính năng nhớ 2 vị trí, sưởi ấm và thông gió. Khoang hành lý của Sportage dẫn đầu phân khúc với dung tích 534 lít và có thể mở rộng tối đa lên 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Vận hành linh hoạt với 3 tùy chọn động cơ

KIA mang đến cho khách hàng Việt Nam 3 sự lựa chọn về cấu hình động cơ:

Động cơ xăng 2.0L: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng tăng áp 1.6L: Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD. Động cơ Diesel 2.0L: Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Hệ thống an toàn thông minh ADAS

Mẫu CUV từ Hàn Quốc được trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ người lái tối đa như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và camera 360 độ sắc nét. Bên cạnh đó, xe còn tích hợp các tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ lái xe trên cao tốc.

Thông số kỹ thuật cơ bản KIA Sportage 2026

Chiều dài cơ sở 2.755 mm Khoảng sáng gầm 190 mm Hộp số 6AT / 7DCT / 8AT Hệ dẫn động FWD / AWD Số túi khí 6 túi khí Mâm xe 19 inch

Nhìn chung, với thiết kế đột phá, trang bị tiện nghi phong phú và mức giá cạnh tranh đi kèm ưu đãi tốt, KIA Sportage 2026 vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ tìm kiếm một mẫu CUV năng động và công nghệ.