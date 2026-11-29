KIA Sportage 2.0G Premium giảm 50 triệu đồng tháng 11/2026, lăn bánh tạm tính từ 903 triệu đồng Sportage 2.0G Premium niêm yết 819 triệu đồng, ưu đãi đến 50 triệu đồng; các bản Signature được giảm đến 30 triệu đồng, giá niêm yết cao nhất 1.009 triệu đồng.

Trong tháng 11/2026, KIA Sportage bản 2.0G Premium có giá niêm yết 819 triệu đồng và được ưu đãi đến 50 triệu đồng, mức cao nhất trong ba phiên bản được cập nhật giá. Hai bản Signature (2.0G và 1.6T AWD) được ưu đãi đến 30 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính của bản Premium dao động từ 903 đến 933 triệu đồng tùy khu vực.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

KIA Sportage là mẫu crossover (CUV) hạng C, ra mắt lần đầu năm 1993. Xe từng được bán tại Việt Nam năm 2015 nhưng ngừng phân phối năm 2017 do khó cạnh tranh với các đối thủ cùng nhóm và doanh số thấp. Tháng 6/2022, KIA Việt Nam đưa Sportage trở lại thị trường, cạnh tranh với Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Hiện xe được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản. Dưới đây là giá của ba phiên bản được cập nhật trong tháng 11/2026 (đơn vị: triệu đồng).

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh tỉnh/thành phố khác Ưu đãi Sportage 2.0G Premium 819 933 917 903 Đến 50 triệu đồng Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 1.024 Đến 30 triệu đồng Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 1.112 Đến 30 triệu đồng

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Sportage có 8 tùy chọn màu ngoại thất: Trắng (Glacial White Pearl), Đỏ (Runway Red), Đỏ sẫm (Sunset Red), Xanh nước biển (Mineral Blue), Nâu (Essence Brown), Xanh sẫm (Deep Chroma Blue), Đen (Fusion Black) và Xanh rêu (Jungle Wood Green). Nội thất có hai màu: Đen Saturn Black trên bản Luxury, Premium và Nâu Sequoia Brown trên bản Signature, Signature X-Line.

Ngôn ngữ thiết kế Opposites United và gói X-Line

Sportage 2026 thuộc vòng đời thứ 5, được giới thiệu tại Hàn Quốc vào tháng 7/2021. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United, có kích thước dài x rộng 4.660 x 1.865 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, tăng 86 mm so với thế hệ trước, ngang Hyundai Tucson và lớn hơn Mazda CX-5, Honda CR-V.

Đầu xe có lưới tản nhiệt mũi hổ chia thành hai phần: phía trên màu crom khói, phía dưới là bộ khuếch tán dạng vảy rồng sơn đen bóng. Cụm đèn pha dùng công nghệ Matrix LED, đi cùng dải LED định vị ban ngày dạng boomerang.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi ngang hông và trần màu đen tương phản. Mâm có thiết kế dạng lốc xoáy, kích thước 18-19 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu được đặt tách khỏi cột A để mở rộng tầm quan sát, kèm chỉnh/gập điện, sấy gương, cảnh báo điểm mù và xi-nhan LED.

Ở đuôi xe, đèn hậu LED tạo hình móc câu được nối với nhau bằng dải màu đen. Xe còn có cánh lướt gió kèm đèn phanh LED, cần gạt mưa sau ẩn bên dưới. Ngoài ra, KIA cung cấp gói tùy chọn X-Line cho khách hàng muốn ngoại hình thể thao hơn.

Cabin màn hình đôi và không gian chứa đồ

Khoang lái có màn hình đôi chiếm khoảng 2/3 mặt táp-lô, thiết kế cong, tràn viền, điều khiển cảm ứng. Bề mặt táp-lô tối giản, hầu như không có phím bấm vật lý. Điều hòa dạng cảm ứng, còn cần số được thay bằng núm xoay trên bản có cần số điện tử.

Sự khác biệt giữa các phiên bản thể hiện rõ ở tiện nghi. Theo bảng thông số, bản Premium dùng bảng đồng hồ 4,2 inch và 6 loa. Các bản Signature có bảng đồng hồ 12,3 inch, 8 loa Harman Kardon, ghế lái nhớ 2 vị trí, ghế sưởi và thông gió cho cả hàng ghế trước, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, lẫy chuyển số trên vô-lăng. Màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên mọi phiên bản.

Ghế ngồi bọc da, hàng ghế sau có khoảng để chân rộng, có thể ngả lưng và có 3 tựa đầu. Khoang hành lý có thể mở rộng đến 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Các trang bị khác gồm chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và điều hòa tự động 2 vùng.

Ba tùy chọn động cơ, từ xăng hút khí tự nhiên đến dầu

Sportage có 3 tùy chọn động cơ, dẫn động cầu trước (FWD) hoặc hai cầu (AWD) tùy phiên bản.

Động cơ Công suất Mô-men xoắn Hộp số Dẫn động Smartstream 2.0 G (xăng, 1.999 cc) 154 mã lực 192 Nm Tự động 6 cấp FWD Smartstream 2.0 D (dầu, 1.998 cc) 184 mã lực 416 Nm Tự động 8 cấp FWD Smartstream 1.6 T-GDi (xăng tăng áp, 1.598 cc) 178 mã lực 265 Nm Ly hợp kép 7 cấp (DCT) AWD

Máy xăng 2.0 L có mặt trên các bản Luxury, Premium và Signature. Máy dầu 2.0 L và máy xăng tăng áp 1.6 L dành cho bản Signature và Signature X-Line. Xe có các chế độ lái Comfort, Eco, Sport, Smart, cùng các chế độ địa hình như tuyết, bùn, cát. Xe sử dụng hệ thống treo trước McPherson, treo sau liên kết đa điểm, phanh đĩa bốn bánh.

Gói an toàn ADAS phân hóa theo phiên bản

Mọi phiên bản đều có 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và móc ghế trẻ em Isofix.

Tuy nhiên, theo bảng thông số, các tính năng ADAS cao cấp hơn chỉ xuất hiện từ bản Luxury và Signature trở lên. Đó là kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera quan sát làn đường. Bản Premium có kiểm soát hành trình thường (Cruise Control) nhưng không có các tính năng này. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu các tính năng như hỗ trợ lái trên cao tốc HDA, điều khiển hành trình thông minh dựa trên định vị NSCC và hỗ trợ tránh va chạm sau.

Đánh giá nhanh: nhiều lựa chọn nhưng treo thiên về cứng

Về điểm mạnh, Sportage có thiết kế thể thao hiện đại, nội thất rộng rãi nhiều công nghệ, cùng nhiều tùy chọn động cơ và phiên bản. Hạn chế là hệ thống treo thiên về thể thao nên hơi cứng, và mẫu xe chưa có phiên bản hybrid.

Với mức ưu đãi đến 50 triệu đồng, bản 2.0G Premium là phiên bản có giá lăn bánh thấp nhất trong ba phiên bản được cập nhật. Người mua cần cân nhắc việc bản này không có một số tính năng hỗ trợ lái có ở các bản Signature. Khách hàng nên tham khảo thêm tại đại lý để biết mức khuyến mại thực tế.