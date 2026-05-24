Kịch bản điên rồ ngày hạ màn Ngoại hạng Anh: Tottenham đua trụ hạng, Salah rời Liverpool Vòng 38 Ngoại hạng Anh chứng kiến những nghịch lý không tưởng khi Tottenham phải chiến đấu để trụ hạng, còn Liverpool nỗ lực giành vé Champions League trong ngày chia tay Mohamed Salah.

Dù Arsenal đã sớm chạm tay vào chiếc cúp vô địch, ngày thi đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh vẫn hứa hẹn một "cơn địa chấn" về mặt cảm xúc. Trong một mùa giải đầy rẫy những biến số không tưởng, vòng đấu thứ 38 không chỉ là thủ tục, mà là trận chiến sinh tồn của những tên tuổi lẫy lừng.

Cả Chelsea và Tottenham Hotspur đều còn mục tiêu ở ngày hạ màn của Ngoại hạng Anh.

Nghịch lý Bắc London: Tottenham trước bờ vực thẳm

Cú sốc lớn nhất mùa này chắc chắn gọi tên Tottenham Hotspur. Từ vị thế một "đại gia" trong nhóm Big Six, "Gà trống" của Roberto De Zerbi lại đang phải trải qua cơn ác mộng trụ hạng. Đứng thứ 17 với chỉ 2 điểm nhiều hơn West Ham, đội bóng vùng Bắc London đang phải đối diện với viễn cảnh tồi tệ nhất lịch sử: Xuống chơi tại Championship.

Dù chỉ cần một trận hòa ở cuộc chạm trán Everton để tự quyết số phận nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội, nhưng tâm lý rệu rã sau những thất bại liên tiếp là rào cản lớn nhất của đội bóng này. Ở phía đối diện, West Ham của Nuno Espirito Santo dù đang ở thế ngặt nghèo nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước Leeds để hy vọng vào một phép màu lật kèo vào phút chót.

Canh bạc Champions League và lời chia tay của Salah

Ở nhóm đầu, Liverpool đang khiến người hâm mộ lo lắng khi vẫn chưa thể chốt hạ suất dự Champions League. Nhà cựu vương đang đứng thứ 5 và bị bám đuổi quyết liệt bởi "hiện tượng" Bournemouth. Trận đấu với Brentford không chỉ mang tính chất quyết định tấm vé đi châu Âu, mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của biểu tượng Mohamed Salah.

Mohamed Salah sẽ chia tay Liverpool sau trận đấu với Brentford.

Chỉ cần 1 điểm ở cuộc tiếp đón Brentford là đủ để thầy trò Arne Slot bảo toàn vị trí, nhưng phong độ bết bát với 2 trận thua trong 3 trận gần nhất khiến người hâm mộ "The Kop" không khỏi bất an. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Andoni Iraola cùng Bournemouth là lời cảnh báo đanh thép rằng bóng đá Anh không còn chỗ cho những ông lớn thiếu ổn định.

Sự hỗn loạn trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu

Phía dưới, cuộc đua giành suất Europa League và Conference League là một bức tranh hỗn loạn với sự góp mặt của Brighton, Chelsea, Brentford và Sunderland. Việc "The Blues" phải chật vật đua top 8 để vớt vát cơ hội dự cúp châu lục đã tóm gọn sự khắc nghiệt của mùa giải này.

Màn đối đầu trực tiếp giữa Chelsea và Sunderland tại sân Ánh Sáng sẽ là "trận chung kết" đúng nghĩa, nơi kẻ thất bại sẽ phải chấp nhận một mùa giải trắng tay toàn diện. Ngày hạ màn của Ngoại hạng Anh năm nay không có cuộc đua vô địch, nhưng nó lại chứa đựng những tấn bi kịch và những câu chuyện cổ tích hiện đại, nơi ranh giới giữa vinh quang và sự nhục nhã vô cùng mỏng manh.