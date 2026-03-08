Kịch bản dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Đài Bắc Trung Hoa Dù để thua 0-1 đầy bất ngờ trước Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027 nhờ hiệu số và quy định mới.

Thất bại tối thiểu 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận áp chót bảng C Vòng chung kết châu Á 2026 đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào một thế trận cân não. Tuy nhiên, theo phân tích cục diện hiện tại, cánh cửa đến với World Cup nữ 2027 vẫn rộng mở đối với Huỳnh Như và các đồng đội nhờ cơ chế phân hạng và các suất play-off từ phía Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Tuyển Nữ Việt Nam bất ngờ thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa.

Bài toán hiệu số và hy vọng tại bảng C

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba tại bảng C với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0. Để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, điều kiện cần tiên quyết là đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải giành quyền vào tứ kết. Theo thể thức, 6 suất trực tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bao gồm 4 đội lọt vào bán kết và 2 đội thắng trong loạt trận play-off.

Trong kịch bản lý tưởng nhất, tuyển Việt Nam cần tránh một thất bại trước đối thủ mạnh Nhật Bản ở lượt trận cuối. Một kết quả hòa hoặc thắng sẽ giúp chúng ta có từ 4 đến 6 điểm, chắc chắn giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các bảng đấu khác. Ngay cả khi thất bại, Việt Nam vẫn nắm ưu thế lớn trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất nhờ chỉ số phụ đang ở mức an toàn.

Lách khe cửa hẹp qua các bảng đấu đối thủ

Nếu không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải trông chờ vào diễn biến tại bảng A và bảng B. Cụ thể, chỉ cần một trong hai trận đấu giữa Philippines gặp Iran hoặc Uzbekistan đối đầu Bangladesh kết thúc với tỉ số hòa, Việt Nam sẽ chính thức đi tiếp.

Đáng chú ý, ngay cả khi các cặp đấu trên có kết quả thắng thua, Việt Nam vẫn có thể lọt vào tứ kết nếu các đối thủ chỉ thắng với cách biệt tối thiểu. Lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung là được thi đấu muộn hơn, cho phép ban huấn luyện tính toán chính xác mục tiêu cần đạt được về mặt tỉ số trước khi bước vào trận đấu với đại diện xứ sở mặt trời mọc.

Cánh cửa đi tiếp vẫn còn dành cho các cô gái của tuyển Việt Nam.

Hai con đường tiến đến World Cup nữ 2027

Sau khi vượt qua vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ đứng trước hai lựa chọn để lấy vé đi World Cup:

Con đường trực diện: Giành chiến thắng ngay tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, đây là thử thách cực đại khi đối thủ dự kiến sẽ là những thế lực hàng đầu như Hàn Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên.

Giành chiến thắng ngay tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, đây là thử thách cực đại khi đối thủ dự kiến sẽ là những thế lực hàng đầu như Hàn Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên. Con đường play-off: Đây được xem là kịch bản khả thi hơn. Theo quy định, 4 đội thất bại tại tứ kết sẽ chia cặp đá play-off để chọn ra 2 đại diện cuối cùng sở hữu tấm vé trực tiếp tới World Cup.

HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Toàn đội sẽ nỗ lực tự thân thay vì trông chờ vào các yếu tố ngoại cảnh". Bản lĩnh của những "nữ chiến binh sao vàng" đã từng được thử thách qua nhiều giải đấu lớn, và với kinh nghiệm từ lần tham dự World Cup trước đó, cơ hội để tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại đấu trường thế giới vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát nếu đội tuyển tận dụng tối đa lợi thế chiến thuật trong những thời điểm quyết định.