Kịch bản không tưởng tại giải Đông Nam Á: U19 Campuchia cầm hòa Australia, loại U19 Việt Nam Kết quả hòa 2-2 đầy bất ngờ giữa U19 Campuchia và U19 Australia đã chính thức chấm dứt hy vọng đi tiếp của U19 Việt Nam, tạo nên cơn địa chấn trong khu vực.

Cú sốc từ "Chiến binh Angkor" chấm dứt hy vọng của U19 Việt Nam

Bóng đá trẻ Đông Nam Á vừa chứng kiến một trong những kịch bản khó tin nhất tại giải vô địch U19 năm 2026. Cánh cửa tiến vào bán kết của U19 Việt Nam đã chính thức đóng sập sau một diễn biến mà ít người dám nghĩ tới trước giờ bóng lăn: U19 Campuchia xuất sắc cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2 tại lượt trận cuối bảng C.

Kết quả này không chỉ là một bất ngờ về mặt tỷ số mà còn trực tiếp tước đi tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của thầy trò huấn luyện viên U19 Việt Nam. Trong thế trận mà hiệu số bàn thắng bại và điểm số của các đội nhì bảng được đặt lên bàn cân, sự kiên cường của các cầu thủ trẻ Campuchia đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện giải đấu.

U19 Việt Nam bị loại đầy cay đắng.

Diễn biến điên rồ và sự sụp đổ của mọi dự đoán

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên hoàn toàn, U19 Australia sớm cụ thể hóa sức mạnh bằng hai bàn thắng dẫn trước chỉ sau 17 phút thi đấu đầu tiên. Tại thời điểm đó, người hâm mộ Việt Nam đã bắt đầu tin vào một chiến thắng đậm cho đội bóng xứ chuột túi, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội nhà.

Tuy nhiên, tinh thần của các "Chiến binh Angkor" đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng đầy quả cảm. Việc U19 Campuchia ghi liên tiếp hai bàn để san bằng cách biệt 2-2 không chỉ mang về một điểm lịch sử cho họ mà còn gián tiếp loại cả U19 Việt Nam lẫn U19 Malaysia khỏi vòng chiến đấu. Sự vùng lên này phản ánh rõ nét sự tiến bộ vượt bậc trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá xứ Chùa tháp trong những năm gần đây.

Phản ứng kinh ngạc từ truyền thông khu vực

Chứng kiến cú sốc này, tờ Bola của Indonesia bình luận đầy sửng sốt: "U19 Campuchia đã tạo ra bất ngờ lớn nhất giải khi cầm hòa 2-2 trước gã khổng lồ U19 Australia. Đây là kết quả nằm ngoài mọi kịch bản giả định, nó khiến những ứng viên hàng đầu như U19 Việt Nam phải dừng bước ngay từ vòng bảng".

Trong khi đó, kênh CNN Indonesia thừa nhận kịch bản này là một "cơn địa chấn" thực sự. Truyền thông Thái Lan cũng không đứng ngoài cuộc khi trang thể thao Krian Buriram đánh giá rất cao hệ thống đào tạo trẻ của Campuchia, gọi đây là lời cảnh báo đanh thép cho các cường quốc bóng đá trong khu vực.

Thống kê cục diện và những thách thức phía trước

Với kết quả đầy biến động tại vòng bảng, vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 đã được xác định với các cặp đấu đầy duyên nợ. U19 Indonesia sẽ đối đầu với U19 Australia, trong khi U19 Thái Lan sẽ chạm trán hiện tượng U19 Campuchia.

Cặp đấu bán kết Đối thủ 1 Đối thủ 2 Bán kết 1 U19 Indonesia U19 Australia Bán kết 2 U19 Thái Lan U19 Campuchia

Về phía U19 Việt Nam, thất bại này là một bài học đắt giá về việc tự quyết định số phận. Toàn đội sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu quan trọng hơn: vòng loại giải U20 châu Á diễn ra vào tháng 8 tới. Đây được dự báo là thử thách cực đại khi chúng ta nằm chung bảng đấu với những đối thủ rất mạnh bao gồm Iran, Triều Tiên và Palestine. Việc cải thiện bản lĩnh thi đấu và khả năng dứt điểm sẽ là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện trong đợt hội quân sắp tới.