Kịch bản lịch sử cho U17 Việt Nam tại World Cup 2026 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu của CAHN U17 Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại World Cup 2026 sau bốc thăm thuận lợi, trong khi CLB Công an Hà Nội thiết lập kỷ lục điểm số và bắt đầu chiến dịch đại tu lực lượng.

Ngày 22/5/2026 đánh dấu những cột mốc quan trọng của bóng đá Việt Nam trên cả bình diện quốc tế lẫn giải quốc nội. Tâm điểm đổ dồn vào lá thăm may rủi tại World Cup trẻ và những chuyển động nhân sự mạnh mẽ từ nhà tân vô địch V-League.

Cơ hội lịch sử cho U17 Việt Nam tại đấu trường thế giới

Lễ bốc thăm vòng chung kết U17 World Cup 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Việc tránh được những "gã khổng lồ" như Brazil hay Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là một kịch bản thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho đấu trường World Cup 2026.

Dù đối mặt với rào cản thể chất từ các đại diện châu Âu và châu Phi, cánh cửa vào vòng knock-out của Việt Nam vẫn rất rộng mở. Theo thể thức mới, bên cạnh hai đội nhất nhì mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất cũng sẽ giành vé đi tiếp. Mục tiêu trọng tâm của đội bóng áo đỏ là giành 3 điểm trước U17 New Zealand và nỗ lực tối ưu hiệu số trước hai đối thủ mạnh còn lại.

CLB Công an Hà Nội thiết lập kỷ lục và kế hoạch vươn tầm châu Á

Tại sân chơi quốc nội, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức lên ngôi vô địch V-League sớm 3 vòng đấu với phong độ hủy diệt. Đội bóng của HLV Mano Polking đạt 60 điểm sau 23 trận, xác lập kỷ lục hiệu suất 2,61 điểm/trận – con số chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Ngay sau khi bảo vệ thành công ngôi vương, CAHN đã bắt tay vào kế hoạch "đại tu" lực lượng cho Cúp C1 châu Á. Bên cạnh việc giữ chân các trụ cột như Leo Artur và thủ môn Nguyễn Filip, đội bóng đang đẩy mạnh đàm phán với hai ngoại binh Stefan Mauk và Julien Mouillon để gia tăng sức mạnh chiều sâu.

Cuộc đua cá nhân và tập thể tại chặng cuối V-League

Dù ngôi vương đã ngã ngũ, sức nóng tại chặng về đích vẫn hiện hữu ở cuộc đua giành huy chương và danh hiệu Vua phá lưới. Viettel (49 điểm) đang nắm lợi thế cho vị trí Á quân, theo sau là Ninh Bình (44 điểm) và Hà Nội FC (42 điểm).

Chặng cuối V-League 2025/26 hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.

Trên bảng xếp hạng các tay săn bàn, Alan Grafite (CAHN) vẫn dẫn đầu với 15 pha lập công. Tuy nhiên, sự bứt phá của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc với 10 bàn thắng trong thời gian ngắn đang tạo ra áp lực đáng kể lên nhóm dẫn đầu, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chân sút nội.

Điểm tin quốc tế: Chung kết U17 châu Á

Trong một diễn biến khác, trận chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Đây là cuộc đối đầu giữa lối chơi kỹ thuật thêu hoa dệt gấm của Nhật Bản và phong cách bóng dài hiện đại dựa trên thể hình lý tưởng của Trung Quốc, hứa hẹn một màn so tài đỉnh cao tại khu liên hợp King Abdullah.