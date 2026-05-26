Kịch bản nghẹt thở cuộc đua trụ hạng V-League: 5 đội bóng trước lằn ranh tử thần Vòng 25 V-League 2025/26 chứng kiến cuộc chiến sinh tồn khốc liệt khi PVF-CAND, SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM nỗ lực thoát khỏi suất xuống hạng trực tiếp.

Trong khi Công an Hà Nội đã chính thức lên ngôi vô địch sớm, nửa dưới bảng xếp hạng V-League 2025/26 lại đang chứng kiến một kịch bản đầy kịch tính. Năm cái tên gồm Thanh Hóa, HAGL, Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đang bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng đầy cam go trước khi bước vào vòng 25 quyết định.

Bước ngoặt quan trọng xảy ra ở vòng 24 khi Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Becamex TP.HCM ngay tại sân đối phương. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ chính thức cập bến an toàn mà còn đẩy các đối thủ còn lại vào thế chân tường. Theo điều lệ mùa giải năm nay, đội xếp thứ 14 sẽ phải xuống hạng Nhất trực tiếp, trong khi đội đứng thứ 13 phải đối mặt với trận play-off đầy rủi ro.

CLB Becamex TP.HCM nhỉnh hơn Đà Nẵng 1 điểm.

Lợi thế mong manh của Thanh Hóa và HAGL

Đông Á Thanh Hóa hiện đang nắm giữ ưu thế lớn nhất trong nhóm cầm đèn đỏ với 25 điểm, xếp vị trí thứ 10. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp chỉ cần một kết quả hòa trước Ninh Bình tại vòng 25 là đủ để chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, những bất ổn từ hậu trường với án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA đang đe dọa tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Nếu sẩy chân, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể rơi vào kịch bản tồi tệ ở vòng đấu cuối cùng.

Tại Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng đang sống trong lo âu. Với 23 điểm và phong độ sa sút ở giai đoạn nước rút, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi chỉ còn cách nhóm nguy hiểm đúng một trận thắng. Thử thách tại vòng 25 cho đại diện Phố Núi là vô cùng nặng nề khi phải tiếp đón đối thủ mạnh Hà Nội FC.

Becamex TP.HCM và SHB Đà Nẵng: Cuộc chiến giành quyền tự quyết

Becamex TP.HCM đang rơi vào tình cảnh báo động sau trận thua SLNA. Không chỉ đánh mất điểm số quan trọng, họ còn thiếu vắng đội trưởng Hồ Tấn Tài do án thẻ đỏ. Việc phải hành quân đến sân Hàng Đẫy để đối đầu tân vương Công an Hà Nội mà không có trụ cột hàng thủ là bài toán nan giải cho đội bóng phía Nam. Khả năng giành điểm của họ bị đánh giá rất thấp trước thực lực chênh lệch của đối thủ.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng dù đang xếp vị trí áp chót với 20 điểm nhưng lại sở hữu lịch thi đấu có phần thuận lợi hơn. Tại vòng 25, họ sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một đội bóng được đánh giá là đã hết mục tiêu phấn đấu. Nếu thi đấu đúng sức, đội bóng miền Trung hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để bứt phá mạnh mẽ, trực tiếp đẩy áp lực xuống vai Becamex TP.HCM hoặc HAGL.

Đà Nẵng ở vị trí áp chót BXH.

PVF-CAND và hy vọng cuối cùng tại đáy bảng

Tân binh PVF-CAND hiện đứng cuối bảng với 18 điểm. Để tránh suất xuống hạng trực tiếp, họ buộc phải giành chiến thắng ở cả hai trận đấu còn lại, bắt đầu bằng màn tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà. Vũ khí lớn nhất của đội bóng này lúc này chính là tinh thần không còn gì để mất.

Khoảng cách 2 điểm so với vị trí đá play-off tuy nhỏ nhưng là thách thức cực lớn khi quyền tự quyết không còn nằm trong tay thầy trò đội bóng ngành công an. 90 phút sắp tới của vòng 25 sẽ định đoạt số phận của các đội bóng, nơi ranh giới giữa việc ở lại và rời khỏi sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.